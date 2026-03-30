Ο Τάιγκερ Γουντς τα άκουσε από τη σύζυγό του Βανέσα Τραμπ για το τροχαίο, τον απείλησε ότι θα τον παρατήσει

Ένας χρόνος έχει περάσει από την δημοσιοποίηση της σχέσης του Τάιγκερ Γουντς με τη Βανέσα Τραμπ και μετά το περιστατικό με τη σύλληψή του λόγω τροχαίου που προκάλεσε οδηγώντας υπό την επήρεια ουσιών, τα πρώτα «μαύρα σύννεφα» στης σχέσης του εμφανίστηκαν.

Έντονη φέρεται να ήταν η αντίδραση της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της Τάιγκερ Γουντς μετά τη σύλληψή του λόγω τροχαίου που προκάλεσε οδηγώντας υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με την Daily Mail η πρώην νύφη του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στον διάσημο γκόλφερ να ανασυγκροτηθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τον παρατήσει.

«Δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Είναι ταυτόχρονα απογοητευμένη και λίγο θυμωμένη, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ένα άτομο κοντά στο ζευγάρι. «Του είπε πως ό,τι συνέβη είναι red flag και του είπε ότι θα απαιτήσει να ανασυγκροτηθεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Τον κάλεσε να θέσει τα πράγματα υπό έλεγχο, αλλιώς του είπε δεν θα μείνει» συμπλήρωσε το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνοντας ότι η 48χρονη Βανέσα είναι μια «ανήσυχη κοπέλα με όρια και λέει ότι πρέπει να βάλει τα όριά του σε τάξη, τώρα».

Κατά το δημοσίευμα ο 50χρονος Γουντς φέρεται να «ζητά πολύ συγγνώμη» και «θέλει να διορθώσει» τα λάθη του. «Ντρέπεται, ντρέπεται για όλα αυτά. Και είναι πραγματικά ταπεινωτικό να συμβαίνει ξανά. Και η Βανέσα ντρέπεται επίσης. Όλοι οι φίλοι της λένε, “Κορίτσι μου, τι στο καλό;”»

Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27.03.2026) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια», έπειτα από ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) νωρίτερα στην ημέρα σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.