Κόσμος

Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά το ατύχημα με το αυτοκίνητο – Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε κάνει χρήση ουσιών

Βρήκε αρνητικός σε αλκοτέστ αλλά αρνήθηκε να κάνει εξέταση ούρων
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Mike Blake

Το αυτοκίνητο του Τάιγκερ Γουντς τούμπαρε, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (27/3/26). Το ατύχημα έγινε κοντά στο σπίτι του, στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Εικόνες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Τάιγκερ Γουντς κάνουν το γύρο του κόσμου, με το όχημα να φαίνεται τουμπαρισμένο στο δρόμο. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο αστέρας του γκολφ συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια».

Η κατάσταση του 50χρονου Γουντς έδειχνε ότι ενδεχομένως να ήταν υπό την επήρεια ουσιών. Ο ίδιος αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάστασή του, σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.</

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
114
77
47
42
Newsit logo
Newsit logo