Ο Taki Tsan με δάκρυα στην Έφη Θώδη: Ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και είδα έναν καθρέφτη να σηκώνεται

Ο Παναγιώτης Στραβαλέξης, περισσότερο γνωστός ως «Taki Tsan» βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Trakter Show», με την Έφη Θώδη και τον Dimi. Ο μουσικός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για δύσκολες στιγμές του και αποκάλυψε τη βαθιά σχέση του με την πίστη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή που δεν άφησε ασυγκίνητους τους παρουσιαστές.

«Με πιάνει μια συγκίνηση. Πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω ότι καμιά φορά όταν βλέπεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, κάτι ετοιμάζεται για σένα», ανέφερε αρχικά ο μουσικός «Taki Tsan».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε αν έχει βιώσει ποτέ ένα θαύμα, ο Taki Tsan περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, δεν θα ξεχάσει ποτέ. «Έχω δει μια φορά έναν καθρέφτη να σηκώνεται στον αέρα και να πέφτει κάτω να σπάει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Με είχανε στριμώξει και ζήτησα από το Θεό, “κόφτο, βοήθησέ με, βγάλε με από αυτή την κατάσταση”. Και παιδιά σηκώθηκε ένας καθρέφτης και έπεσε και εκεί σταμάτησε η κουβέντα και έφυγα».

«Τώρα μπορεί κάποιος να το ακούσει αυτό και να πει “τι λέει μωρέ αυτός”. Αλλά πράγματα έχουν γίνει πολλά. Και όνειρα, να δεις ένα όνειρο, κάτι να σου πει. Μόνο και μόνο που είμαστε καλά έχουμε την υγεία μας ή έχουμε το Θεό μαζί μας».

Προ μηνών ο Tsaki Tsan μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα παιδικά του χρόνια στις ΗΠΑ, τη σχέση με τους γονείς του και την απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα για να γίνει μουσικός. Αποκάλυψε ότι παλαιότερα είχε συλληφθεί με ναρκωτικά στο σχολείο του και παραδέχτηκε πως είχε μπλέξει. Η αλλαγή ρότας στη ζωή του, ήταν τότε επιβεβλημένη και οι αποφάσεις που πήρε τον δικαίωσαν.