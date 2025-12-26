Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ και αποκάλυψε όσα αγαπάει στην Ελλάδα η Αμερικανίδα πρέσβης

Ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι άσος στις μιμήσεις εμφανίστηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ως… Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Έχοντας μπει για τα καλά στον ρόλο του, το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025) μίλησε με τους παρουσιαστής της ΕΡΤ1 τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, τα οποία έλεγε σπαστά. Ο Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε ότι αγαπάει την Ελλάδα

«Hi guys! How are you? Merry Christmas! Oh my God I love you guys! Nancy and Thanasis, I love you so much! I love your show! It’s fantastic!», ανέφερε ο Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέροντας ότι ξέρει και λίγα ελληνικά μετά από τις επισκέψεις της στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβης έχει επισκεφθεί ήδη δύο φορές.

«Μετά το μπουζουκλερί του Κωνσταντίνου Αργυρού, έμαθα να τρώω πιτόγυρο και να λέω μερικά ελληνικά, νιώθω πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και νιώθω ότι σε κάποια προηγούμενη ζωή έμενα σε αυτή τη χώρα», είπε με χιούμορ.

«Έχω λατρέψει ελληνική μουσική, ελληνική κουζίνα, μ’ αρέσει πάρα πολύ λαχανοντολμάς, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά… και έχω κάνει και μερικά ελληνικά… Θέλω τώρα να κάνω τηγανιτά κεφτεδάκια με μπόλικο τζατζίκα… μ’ αρέσει ο τζατζίκας και να μπαίνουν όλοι μέσα, στο τζατζίκα κάνει πολύ καλό και στο δέρμα, σφίγγει και ανοίγει το δέρμα, το κάνει έτσι δροσερό και φεύγουν τα dead cells. Και… μ’ αρέσει πολύ φασολάδα… μ’ αρέσει πολύ σπανακοτυρόπιτα, όχι το μουσακάς, με πρήζει… το παπουτσάκι», πρόσθεσε με την ίδια διάθεση.

Στη συνέχεια, ο Ζαχαράτος μιλά ως ο εαυτός του για τις επερχόμενες εμφανίσεις του στο NOX, όπου συνεργάζεται με την Έλενα Παπαρίζου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελίνου.

Τέλος, ο Τάκης Ζαχαράτος δήλωσε ότι θεωρεί το κοινό οικογένειά του, γι’ αυτό και αντλεί χαρά δουλεύοντας τις ημέρες των εορτών. Κάνοντας έναν απολογισμό, χαρακτηρίζει το 2025 ως μια χρονιά συνεχών «εξετάσεων» και δυσκολιών, εκφράζοντας όμως την ελπίδα και την πεποίθηση ότι το 2026 θα φέρει άνθιση και θετικότητα για όλους.