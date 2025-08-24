Lifestyle

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης επιστρέφει στο θέατρο και στέλνει μήνυμα – «Νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται τυχαία σε αυτή τη ζωή»

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ανακοίνωσε πως από το ερχόμενο φθινόπωρο θα συμμετέχει στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» των Ρέππα - Παπαθανασίου
Θανάσης Ευθυμιάδης
Θανάσης Ευθυμιάδης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης επιστρέφει στο θέατρο μετά από απουσία ετών. Ο δημοφιλής ηθοποιός είχε επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, τον οποίο είχε σκιαγραφήσει μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Ρίζες», που παρουσίασε στο MEGA το 2022.

Τώρα φαίνεται πως ήρθε η ώρα και για τη θεατρική του επιστροφή. Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ανακοίνωσε πως από το ερχόμενο φθινόπωρο θα συμμετέχει στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» των Ρέππα-Παπαθανασίου, που συνεχίζει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη.

«Ένα δέντρο, όσο ψηλά και αν φτάσει, αν του κόψεις της ρίζες, έπεσε. μου έλεγε η γιαγιά μου. Κάθε φορά που επιστρέφω στο χωριό μου (Κεφαλάρι Δράμας), νιώθω τις ρίζες μου να δυναμώνουν και να με δυναμώνουν» γράφει ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην ανάρτησή του.

Ο ηθοποιός συνεχίζει: «Περπατώντας ξυπόλητος στη γη και βουτώντας τα ίδια μέρη που περπατούσαν και βουτούσαν οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου, νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται “τυχαία” σε αυτή τη ζωή. Όλοι μας έχουμε μία αποστολή. Και όταν γνωρίσεις ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, τότε το ταξίδι αποκτά νόημα.

Ένα μεγάλο μέρος τής δικής μου αποστολής, είναι να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Είτε πάνω από τη σκηνή του θεάτρου, είτε μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από το μικρόφωνο τού ραδιοφώνου, είτε μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μού είναι απαραίτητη. Χαίρομαι όταν κάνω τους συνανθρώπους μου, να χαίρονται. Έτσι νιώθω χρήσιμος.

Από τον Οκτώβριο (πρώτα ο Θεός) ξανανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου, με πολύ αγαπημένους μου συναδέλφους και συνεργάτες. θέατρο Αλίκη, “Μπαμπάδες με ρούμι” *θα σας τα πω αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση», γράφει ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thanasis Efthymiadis (@thanasis_efthymiadis)

Στις αρχές του 2025, ο Θανάσης Ευθυμιάδης είχε αποκαλύψει τα όσα συνέβησαν στη βάφτισή του και τον λόγο που πήρε το όνομά του.

