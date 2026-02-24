Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά – Η Αγοραστή Αρβανίτη έφερε στον κόσμο τον γιο τους

Το δεύτερο παιδάκι του απέκτησαν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το αγαπημένο ζευγάρι την Τρίτη (24.02.2026), δημοσιεύοντας μία τρυφερή πόζα του νεογέννητου στο Instagram. Στη φωτογραφία δείχνει το χεράκι του μωρού να κρατάει σφιχτά το χέρι του Θανάση Τσαλταμπάση. Μάλιστα, εκείνος και η Αγοραστή Αρβανίτη είχαν μιλήσει πρόσφατα για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της ηθοποιού.

«My son. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Είναι τέλεια με την κόρη μας. Είναι δύο χρονών, έχει αρχίσει επικοινωνία πολύ έντονα, μιλάει πάρα πολύ, αρχίζει και σχηματίζει φράσεις, γελάει, παίζουμε. Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα», είχε δηλώσει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Έχουμε φύγει από το “μόνο φροντίζω”. Χαιρόμαστε το παιδί τώρα. Αυτά τα δύο χρόνια δεν εργαζόμουν για το παιδί. Το ήθελα πολύ να είμαι μαζί της. Εκ των πραγμάτων χρειάζεται φουλ φροντίδα. Έχει να κάνει με το πώς το θέλει ο καθένας αλλά σίγουρα σε μια γενική ιδέα δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι η μάνα είναι πολύ καλό να είναι δίπλα στο μωρό. Σίγουρα δεν ενοχοποιούμε έναν άνθρωπο αν αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο», είχε πει η Αγοραστή Αρβανίτη στην ίδια συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησε τη μικρή Θωμαΐδα.