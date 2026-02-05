Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη περιμένουν αγοράκι: Όσα είπε η ηθοποιός λίγο πριν γεννήσει

Μητέρα για δεύτερη φορά πρόκειται να γίνει η Αγοραστή Αρβανίτη και τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Θανάσης Τσαλταμπάσης ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το μωράκι τους.

Η γυναίκα του γνωστού κωμικού μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και οι δηλώσεις της προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (01.02.2026). Μάλιστα, η Αγοραστή Αρβανίτη, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα αποκτήσουν αγοράκι.

«Διανύω τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης. Περιμένουμε αγοράκι και έχουμε και ένα κοριτσάκι. Με τον Θανάση θέλαμε δεύτερο παιδί γιατί θέλαμε να έχει αδελφάκι η κόρη μας», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξή της η Αγοραστή Αρβανίτη.

«Ο Θανάσης με βοηθάει πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπεις τον μπαμπά να βοηθάει τόσο πολύ. Είναι τέλεια να τον βλέπεις να είναι εκεί για τη μικρή», είπε ακόμα η ηθοποιός.

Παράλληλα, η Αγορααστή Αρβανίτη αναφέρθηκε και στη γέννηση της κόρης της, αναφέροντας ότι ο τοκετός κράτησε 12 ολόκληρες ώρες.

«Στον πρώτο τοκετό προσπάθησα 12 ώρες να γεννήσω φυσιολογικά, αλλά τελικά έκανα καισαρική. Ο Θανάσης ήταν μέσα στο 12ωρο με τις οδύνες. Τώρα θα το πάμε όπως τα φέρει», είπε χαρακτηριστικά.