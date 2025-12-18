Ο Θανάσης Βισκαδουράκης συγκινεί: «Δεν με αγκάλιασε κάποιος να μου πει ποιο είναι το καλό και το κακό»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και για τη σημασία που έχει το χιούμορ στη ζωή και στην καθημερινότητα του, από μικρή ηλικία.

Ο γνωστός ηθοποιός όταν βρέθηκε καλεσμένος του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, το πρωινό της Πέμπτης (18.12.2025), στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1. Μεταξύ άλλων ο Θανάσης Βισκαδουράκης παραδέχτηκε ότι δεν είχε κάποια καθοδήγηση όταν ήταν παιδί, έτσι αναγκάστηκε να «σκληρύνει» για να επιβιώσει.

«Είχα το χιούμορ αυτό από μικρό παιδί, γιατί αγαπούσα πάντα το καλό. Από μικρό παιδί δεν έκλεψα ποτέ, δε μαρτύρησα κανέναν στις δύσκολες στιγμές όταν μας έπιαναν και μας τιμωρούσαν, τους κάλυπτα. “Βλέπει ο Μεγάλος”, έλεγα πάντα», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Όλο αυτό είναι κουσούρι, όπως το λέω εγώ, για να προλάβω να μην έρθει το κακό. Το άγχος μου ήταν το καθημερινό, δεν με ενδιέφερε το αύριο γιατί δεν το γνώριζα και δεν μου το έμαθε και κανένας», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν με αγκάλιασε κάποιος να μου πει “παιδί μου, να σου πω ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό, πως ερωτεύεσαι και πως θα φλερτάρεις”. Ούτε οι φίλοι μου, δεν το επέτρεψα, γιατί κλείδωσα συναισθηματικά για να επιβιώσω. Γιατί αν ήμουν μεταβαλλόμενος συναισθηματικά, θα με είχαν διαλύσει όλοι», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Θανάσης Βισκαδουράκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι ο Θανάσης Βισκαδουράκης μεγάλωσε σε ίδρυμα, όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος σε πολλές συνεντεύξεις του. Ο πατέρας του τον άφησε σε εκκλησιαστικό ορφανοτροφείο στη Θήβα σε ηλικία 5 ετών, καθώς είχε «φύγει» από τη ζωή η μητέρα του και εκείνος, που ήταν κωφός, αδυνατούσε να τον μεγαλώσει.