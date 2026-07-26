Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με την κόρη του στην Αντίπαρο: «Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές με την κορούλα τους, που θα πάρει το όνομα Ξένια. Το ζευγάρι ξεκίνησε τις διακοπές του από την Πάρο.

Την Κυριακή (26.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην ξαπλώστρα της. Έτσι φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαγιό σε λαδί απόχρωση και ξάπλωσε για να χαρεί τον ήλιο. Μερικές ώρες αργότερα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε μία τρυφερή πόζα με την κόρη του, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται στην Αντίπαρο.

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Ο νεαρός επιχειρηματίας κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά του το μωράκι που έχει αποκτήσει με την λαμπερή παρουσιάστρια και χαμογελάει στον φακό.

Η φωτογραφία του κέρδισε πολλά likes και σχόλια στο Instagram, ενώ ένα από αυτά που του έγραψαν οι followers του ξεχώρισε. Αυτό δεν ήταν άλλο από το σχόλιο που του έκανε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panagiotis Koutsoubis (@pankouts)

«Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», έγραψε κάτω από την φωτογραφία η Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA ταξίδεψε μαζί με το μωρό της για την Πάρο το μεσημέρι της Παρασκευής (10.07.2026) και μοιράστηκε τα νέα της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες της, η Κατερίνα Καινούργιου κρατούσε το μωράκι της τρυφερά στην αγκαλιά της. Μία χαριτωμένη πόζα με την κόρη του ανέβασε και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.