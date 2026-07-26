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Σίσσυ Χρηστίδου: Τα παιχνίδια του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, στην πισίνα με τη βαφτιστήρα της

Το ζευγάρι ήταν στο πάρτι γενεθλίων της κορούλας της Χριστίνας Κοντοβά
Στέφανος Νεδέλκος
O Στέφανος Νεδέλκος με τη μικρή Έιντα
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Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, η μικρή Έιντα έγινε 8 ετών και το γιόρτασε με ένα πάρτι στην Κέρκυρα, όπου παραθερίζει μαζί με τη μητέρα της και τη νονά της, Σίσσυ Χρηστίδου.

Την Κυριακή (26.07.2026), η Χριστίνα Κοντοβά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της κόρης της, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ο Στέφανος Νεδέλκος, που είναι ο νέος σύντροφος της Σίσσυς Χρηστίδου, μοιράστηκε μία πόζα στην πισίνα με τη μικρή Έιντα. 

Ο Στέφανος Νεδέλκος, φωτογραφήθηκε με την Έιντα και από την πόζα που μοιράστηκε στη συνέχεια στο Instagram φάνηκε να διασκεδάζουν πολύ τις στιγμές τους μέσα στην πισίνα. 

Στο πάρτι γενεθλίων της μικρούλας ήταν φυσικά και η αγαπημένη της νονά, Σίσσυ Χρηστίδου

Ρεπορτάζ του tlife.gr, αναφέρει πως η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

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