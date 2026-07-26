Πηνελόπη Πλάκα: Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται ψυχολόγους και μπορεί να γυρίσουν ακόμη και χειρότερα

«Η λύση είναι η θέληση να κάνεις ψυχοθεραπεία, η θέληση να αλλάξεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να καταλάβεις τον εαυτό σου. Το νούμερο ένα είναι αυτό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η ηθοποιός, Πηνελόπη Πλάκα.

Για τα δυο χρόνια που απείχε από τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις και για τη βοήθεια που έλαβε από τη ψυχοθεραπεία μίλησε η Πηνελόπη Πλάκα μεταξύ άλλων, η στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια αυτή την εβδομάδα.

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Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Είναι λύση η ψυχοθεραπεία, που έχεις πει δημόσια ότι έχεις κάνει, ώστε να βρεις τη σωστή διαδρομή;

Η λύση είναι η θέληση να κάνεις ψυχοθεραπεία, η θέληση να αλλάξεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να καταλάβεις τον εαυτό σου. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται ψυχολόγους και μπορεί να γυρίσουν ακόμη και χειρότερα. Η ψυχοθεραπεία από μόνη της δεν κάνει τίποτα, αν δεν υπάρχει η διάθεση να αλλάξει κάτι μέσα σου. Πρέπει να την αντιμετωπίζεις σαν ένα πρότζεκτ, σαν μια δουλειά.

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Κάποια στιγμή απείχες για δυο χρόνια από τα καλλιτεχνικά και έκανες ψυχοθεραπεία. Ήταν δύσκολη απόφαση; Με την έννοια ότι σε αυτή τη δουλειά όλα κινούνται τόσο γρήγορα, που αν δεν δηλώσεις παρουσία είναι πιθανό να ξεχαστείς.

Φυσικά. Θα ήταν δύσκολη απόφαση για οποιοδήποτε, όχι μόνο για μένα. Δεν θέλει και πολύ να βρεθείς εκτός. Βέβαια, δεν έκανα ψυχοθεραπεία μόνο εκείνα τα δυο χρόνια. Έχω κάνει και σε άλλες περιόδους της ζωής μου. Εκεί, όμως, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόταν να είμαι πιο σοβαρή απέναντι στον εαυτό μου. Να βάζω όρια, να λέω “στοπ” σε πράγματα που με ενοχλούν ή που δεν μου ταιριάζουν.

Σκέφτηκα ότι, αφού μπορούσα να το υποστηρίξω οικονομικά, δεν είχα κανέναν λόγο να μην το κάνω. Δεν είχα τίποτα να χάσω. Ζούμε σε μια κοινωνία που τρέχει διαρκώς και δεν σε αφήνει να χαρείς, να χαμογελάσεις, να πιεις έναν καφέ με τον φίλο σου. Οι ρυθμοί είναι εξαντλητικοί. Πρέπει να ξυπνήσεις, να πας στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις το παιδί από το σχολείο, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις δουλειές, να αφιερώσεις χρόνο στον σύντροφο σου, να ανταποκριθείς σε όλους τους ρόλους σου.

Όλα είναι τόσο ασφυκτικά. Όταν δεν προλαβαίνεις να πάρεις μια ανάσα, πως θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος; Πως θα σκεφτείς τι δεν σου κάνει καλό, ώστε να το αλλάξεις; Πέρυσι έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή “Χωρίς πυξίδα” στην ΕΡΤ και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μεγαλύτερους ανθρώπους στα νησιά. Αυτό που κράτησα από όλους ήταν η σοφία τους. Σχεδόν όλοι μου έλεγαν το ίδιο. “Μην αφήνεις τον χρόνο να περνάει ζήσε τη στιγμή. Εμείς κάναμε λάθη”. Αυτή η φράση μου έμεινε.