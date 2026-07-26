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Δώρα Παντέλη: Το αναμνηστικό βίντεο από την προετοιμασία του γάμου της, το μυστήριο και γλέντι που ακολούθησε

Η γνωστή αθλητικογράφος παντρεύτηκε τον άντρα της ζωής της και πατέρα του παιδιού της
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη το Σάββατο (25.07.2026), παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.

Μετά τον γάμο ακολούθησε μία λαμπερή δεξίωση σε παραλιακό μαγαζί της αθηναϊκής ριβιέρας, όπου το ερωτευμένο ζευγάρι διασκέδασε με την ψυχή του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η Δώρα Παντέλη μία ημέρα αργότερα μοιράστηκε ένα αναμνηστικό βίντεο από την προετοιμασία του γάμου της, το μυστήριο και γλέντι που ακολούθησε.

Στην εκκλησία, η αθλητικογράφος συνοδευόταν από την οικογένειά της και ο πατέρας την παρέδωσε στον άντρα της ζωής της, ώστε να ξεκινήσει το μυστήριο του θρησκευτικού τους γάμου. 

«Η αρχή των πάντων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η γνωστή αθλητικογράφος. 

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

Αμέσως μετά, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να γράψουν σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Δώρας Παντέλη και να της ευχηθούν «βίο ανθόσπαρτο». 

Στη δεξίωση, η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης απόλαυσαν τον πρώτο χορό με τα βεγγαλικά να έχουν μετατρέψει το τοπίο σε μαγικό και τους καλεσμένους να απαθανατίζουν τις στιγμές.

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