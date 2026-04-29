Ο Θοδωρής Μαραντίνης σε βίντεο να τραγουδάει στα αγγλικά το κομμάτι «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου

Ο Θοδωρής Μαραντίνης πειραματίστηκε και το βίντεο ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο στους κόλπους των social media. Έπιασε μικρόφωνο και τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά» με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίστηκε σε εκδήλωση του ραδιοφωνικού σταθμού Ρυθμός 9,49, «Νύχτα Εκτός Ρυθμού» να τραγουδάει σε αγγλικούς στίχους, το κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Πάνος Κιάμος το 2012.

Στο απόσπασμα ο Θοδωρής Μαραντίνης χόρευε, ενώ παράλληλα παρουσίαζε μία διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού, δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Η παραλλαγή αυτή μπορεί να μην είναι η συνηθισμένη, αλλά σίγουρα προσελκύει το ενδιαφέρον, καθώς ο καλλιτέχνης παρόλο που τραγουδά σε άλλη γλώσσα, δεν χάνει τον ρυθμό.

Προ μηνών ο Θοδωρής Μαραντίνης δεν θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ωστόσο σχολίασε: «Κάτι που θα έκανα αν γυρνούσα προς τα πίσω είναι η προσωπική μου ζωή να μείνει προσωπική. Αυτό θα έκανα σε όλους του τομείς και σε όλες τις φάσεις που η προσωπική μου ζωή βγήκε προς τα έξω. Θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο και με οριοθέτηση να μείνει προσωπική και όχι δημόσια – τηλεοπτική».

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο ανέφερε για τον Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο διαζύγιο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.