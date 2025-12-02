Σίσσυ Χρηστίδου: «Ήθελα να χωρίσω, παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, στα δικαστήρια πήγα για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου»

Μία άκρως συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά για τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη το διαζύγιό τους και τη δικαστική διαμάχη που κρατά μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA αποκάλυψε ότι έχει παραιτηθεί από την κοινή τους περιουσία και στα δικαστήρια εκπροσωπεί μόνο τα παιδιά τους.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «AnesTea The Podcast» του Ανέστη Ευαγγελόπουλο και τόνισε ότι τα παιδιά της είναι πάντα και παραμένουν το πρωταρχικό της μέλημα. Επίσης, απάντησε σε όσους σχολιάζουν αρνητικά την εμφάνισή της, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κάνει πλαστικές. Ταυτόχρονα, μίλησε και για το βάρος του έχασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο (σ.σ. το διαζύγιο). Υπήρχανε μήνες. Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως και δεν το πήγα ποτέ εγώ στις δικαστικές αίθουσες. Είναι ένας χορός που, άμα αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς σε αυτή τη γλώσσα. Φυσικά και δεν θα ήθελα να έχει δημοσιευτεί ποτέ. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Προσπαθώ πάντα να έχω στο μυαλό μου τα παιδιά μου και ίσως αυτό έχει προστατέψει κι εμένα. Αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, μπορεί να είχα πει πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί ό,τι και να πω αφορά τον πατέρα τους. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Στην πρώτη φορά που ζητήθηκε να καταθέσουν, χρειάστηκε να μιλήσουμε. Το σχολείο τους είναι προστατευμένο περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν φτάνει πολλή πληροφορία σε εκείνα. Δεν θα σου μιλήσω ούτε για τα παιδιά μου, είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα.

Με πλήγωσε η διαδικασία, η διαδικασία του να φτάνουμε στα δικαστήρια. Φοβόμουνα πολύ, τα δικαστήρια, τη δημοσιότητα. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε εκεί γι’ αυτό. Φοβόμουνα όντως και καλά έκανα και φοβόμουν, όταν είδα την έκταση που πήρε. Όμως δεν φοβάμαι πια. Με βοήθησε η δικαιοσύνη. Κατάλαβα ότι υπάρχουν γυναίκες που χρειάζονται στήριξη και μέσα από αυτό την παίρνουν. Δεν θα βάλω πίσω τη μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μου για να προστατέψω τη δική μου εικόνα. Δεν μιλάμε καθόλου. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου», εξομολογήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει ένα preview της συνέντευξης και σε αυτό ακούστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου να λέει για τον Θοδωρή Μαραντίνη: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρω τι μεσολάβησε αλλά δεν θα σου απαντήσω. Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί… Προσπαθώ σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό μου να έχω τα παιδιά μου. Αυτό έχει προστατεύσει και μένα ως έναν βαθμό. Είναι και ο πατέρας των παιδιών μου, οπότε είμαι πολύ προστατευτική και σε αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά μου, είναι ευαίσθητα ζητήματα», αποκάλυψε ακόμα, στην ερώτηση πώς έφτασαν στον χωρισμό με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι σήμερα είναι ένα διαφορετικός άνθρωπος. Προσπαθώ να προστατεύω την εικόνα του πατέρα τους και στα ίδια τα παιδιά και στον κόσμο. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα. Πηγαίνω μέχρι εκεί που δεν θα βλάψω την εικόνα αυτή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας, τώρα που το βλέπω απ’ έξω και εγώ απορώ. Αφορά όλη μου τη ζωή, όχι μόνο τον πρώην σύζυγό μου… Μεγάλωσα σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας ότι όλοι είναι καλοί και θέλουν το καλό μας.

Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου. Ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου. Δεν είχα κανέναν έλεγχο, οπότε και όταν χωρίσαμε δεν διεκδίκησα τίποτα, δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό. Στο μυαλό μου είχα πως είναι ένα κοινό ταμείο, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, εγώ ήμουν ότι δεν με νοιάζουν και πολύ τα χρήματα, δεν έχουν σημασία… Πίστευα ότι μαζεύονται χρήματα από την πλευρά του και εξασφαλίζει το μέλλον μας. Το είχα στο μυαλό μου πολύ ρομαντικά. Δεν θα το έκανα πλέον αυτό» αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, γιατί εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό και δεν διεκδίκησα κάτι. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου και όχι τον εαυτό μου. Αυτό έχει τεράστια βαρύτητα και για αυτό δεν μιλάω για αυτό, γιατί αν αφορούσε δικά μου δικαιώματα θα σου μιλούσα για αυτό. Είμαστε στην ίδια φάση, δεν μιλάμε καθόλου, δεν έχουμε επικοινωνία.

Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απέναντι στα παιδιά, πρακτικά είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς. Στην αρχή κάναμε πράγματα οικογενειακά, αλλά στην πορεία αποφάσισε εκείνος να αποστασιοποιηθεί. Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι τώρα είναι διαφορετικός. Δεν θα έμπαινα ποτέ ξανά έτσι. Για τις σχέσεις παλεύεις, βάζεις πολύ νερό στο κρασί σου μέχρι να νερώσει τελείως. Υπερασπίστηκα τον γάμο μου με όλο μου το είναι. Ήταν μονόδρομος», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η μάχη με τα κιλά και οι επεμβάσεις

Επίσης η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τη μάχη που δίνει κατά καιρούς με τη ζυγαριά της, αναφέροντας τον τρόπο που έχασε κιλά, ενώ απάντησε και στους κακοθελητές που την κατηγόρησαν ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις ότι δεν έχει πειράξει το πρόσωπό της. Το μόνο που έχει κάνει είναι botox.

«Είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει με το κομμάτι του βάρους, από πολύ μικρή ηλικία. Επειδή είμαι πολλά χρόνια πια στη δουλειά και ο κόσμος έχει δει πολλές φορές το σώμα μου να αλλάζει. Και με τις εγκυμοσύνες με έχουν δει να χάνω κιλά, να παίρνω κιλά. Δεν ξέρω γιατί αυτό τώρα έκανε τόσο μεγάλο θόρυβο. Νομίζω ότι το έχουν δει πολλές φορές το έργο.

Ξεκίνησα στην εφηβεία να παίρνω κάποια κιλά, όχι πολλά, αλλά τότε έκανα για πρώτη φορά δίαιτα. Προσπάθησα να τα χάσω και τα έχασα. Μετά πήρα 40 κιλά στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιο βάρος, οπότε δεν ήξερα και πώς να χειριστώ το σώμα μου, ζορίστηκα πάρα πολύ. Έχασα τα κιλά και στην επόμενη εγκυμοσύνη μου πήρα πάλι 35. Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική περίοδο πέρυσι, αλλά πάλι πριν δύο χρόνια ήμουν στα κιλά που είμαι τώρα, με 4 κιλά διαφορά. Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά… Εγώ για να είμαι στα καλά μου κιλά πρέπει να προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Οπότε, όταν σταματώ να προσπαθώ γιατί το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, παίρνω κιλά», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Τώρα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό γιατί ήμουν πολύ ενεργή στα social όλο το καλοκαίρι. Το συζητούσα κιόλας γιατί η προσπάθεια ξεκίνησε από το Πάσχα. Καταλαβαίνω ότι η διαφορά φάνηκε γιατί δύο μήνες δεν ήμουν στην τηλεόραση, οπότε ξεκινώντας από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο που κατάφερα αυτό που κατάφερα, όταν εμφανίστηκα τον Σεπτέμβριο φάνηκε η διαφορά. Δεν περίμενα τόσες αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Δέχτηκα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για το τι έχω κάνει στο πρόσωπό μου. Δεν έκανα πλαστικές αλλά έκανα διακοπές. Το σκέφτηκα μήπως πρέπει να κάνω. Μέχρι τώρα δεν μου είχε σκεφτεί αυτό. Άκουγα σχόλια για το βάρος μου αλλά για το πρόσωπό μου δεν άκουγα. Μέχρι να γίνουν αυτά τα σχόλια εγώ δεν είχα αυτό τον προβληματισμό: “Πώς έγινα έτσι”. Όταν χάνεις κιλά, χάνεις και από το πρόσωπο. Εγώ δείχνω όσα κάνω. Έχω κάνει και botox live στο Youtube. Μου έγραφαν ότι είναι πάρα πολύ έντονα τα μήλα μου και λέω “όντως”. Πήγα στον γιατρό μου και τον ρώτησα “γιατί μου λένε ότι έβαλα μήλα; Είναι το μόνο που δεν έχουμε κάνει”. Κάνω συνέχεια πράγματα, κάνω κάθε μήνα πράγματα αλλά όχι αυτά που λένε. Αυτά που κάνω τα δείχνω», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

«Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου, ενέσεις, πράγματα που είναι τρομακτικά. Ακολουθώ χρόνια μια μέθοδο που δεν μπορώ να την πω τώρα, στο Instagram την είπα. Είναι μια μέθοδος που έχει σκευάσματα. Δεν είναι δηλαδή η κλασική διατροφή που κάνεις με τον διαιτολόγο, την οποία έχω προσπαθήσει πολλές φορές και δεν τα έχω καταφέρει γιατί δεν έχω την πειθαρχεία ούτε τόσο μεγάλη θέληση. Η μέθοδος λοιπόν αυτή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Είναι μια μέθοδος που σε εκπαιδεύει διατροφικά αλλά δεν είναι στερητική», είπε στο τέλος για τον τρόπο που κατάφερε αυτή τη φορά να απαλλαγεί από το περιττό της βάρος.

Το ξεκαθάρισμα για τον Γιώργο Λιάγκα

Παράλληλα μίλησε και για την περιβόητη κόντρα της με τον Γιώργο Λιάγκα, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει beef!

«Δεν υπάρχει beef με τον Γιώργο Λιάγκα. Αν υπάρχει, έχει αυτός μαζί μου, όχι εγώ μαζί του. Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο Λιάγκα, όχι με την έννοια που ακούγεται, αλλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Σαν επαγγελματία τον σέβομαι πολύ. Θέλω να πω ότι μπορεί να μη συμφωνώ σε πολλά μαζί του, η οπτική του σχεδόν σε όλα τα θέματα είναι η ακριβώς αντίθετη από τη δική μου. Όταν τον παρακολουθώ να μιλάει για κάτι, θα πω “τι λέει;”.

Τον σέβομαι σαν επαγγελματία, στις πραγματικά κρίσιμες στιγμές του και στα μεγάλα του λάθη δεν βρέθηκα απέναντι να του ρίξω άλλη μία κλωτσιά. Δεν θέλω να τοποθετηθώ αν το κάνει εκείνος, αλλά δεν θα αφήσει τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν βάλλεται από παντού, έμεινα πίσω και αυτό θα περίμενα να το εκτιμήσει», δήλωσε.

«Η άποψη του Γιώργου Λιάγκα είναι η πιο αιχμηρή και προκλητική άποψη. Το σχόλιό μας είναι πάνω σε αυτό, μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι παραπάνω. Εκείνος έχω καταλάβει ότι το έχει πάρει και πιο βαριά. Δεν είχαμε ποτέ φιλικές και κοινωνικές σχέσεις. Με είχε καλέσει να χειριστώ ένα θέμα για να το σεβαστώ, όταν φιλοξένησε τον πρώην σύζυγό μου με πήρε την προηγούμενη μέρα να με ενημερώσει, δεν έχω κάποιο προσωπικό ζήτημα μαζί του, θεωρώ ότι έχουμε σεβαστεί ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.