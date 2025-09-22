Ο Τομ Χόλαντ χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη ελαφριά διάσειση στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day»

Περιπέτεια για τον ηθοποιό Τομ Χόλαντ που τραυματίστηκε στο κεφάλι στο πλατό της ταινίας Spider -Man: Brand New Day και υπέστη ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ως εκ τούτου θα απουσιάσει αρκετές μέρες από τα γυρίσματα.

Ο 29χρονος ηθοποιός Τομ Χόλαντ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ακροβατικού για τη νέα ταινία Spiderman. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Variety.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο Χόλαντ παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο το επόμενο βράδυ με τον πατέρα του, Ντομινίκ, και τη μνηστή του και συμπρωταγωνίστρια Ζεντάγια, αλλά έφυγε νωρίς επειδή ένιωσε αδιαθεσία.

Τα γυρίσματα διακόπηκαν την Παρασκευή (19.09.2025) μετά το περιστατικό και ο Χόλαντ θα κάνει ένα διάλειμμα για αρκετές ημέρες ως προληπτικό μέτρο.

Η παραγωγή του «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου στη Γλασκώβη και η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου 2026.

Τον περασμένο μήνα, η Sony είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με τον Χόλαντ στη νέα στολή του Spider-Man, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμφάνιση στον εμβληματικό ρόλο μετά το «Spider-Man: No Way Home» του 2021.

Πληροφορίες από Guardian