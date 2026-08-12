Ο Τούρκος σταρ Μουράτ Γιλντιρίμ ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας – Η σύζυγός του είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη

Μία χαρμόσυνη είδηση ανακοίνωσε ο Τούρκος σταρ Μουράτ Γιλντιρίμ μέσω του Instagram. Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ότι με τη σύζυγό του, Ιμάν Ελμπάνι, θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί του.

Ο ηθοποιός που ήταν ο πρωταγωνιστής της σειράς «Έρωτας και τιμωρία», που είχε προβληθεί και στην Ελλάδα, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη (12.08.2026) ανέβασε αρκετές φωτογραφίες με τη γυναίκα της ζωής του, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

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Το ζευγάρι κράτησε την εγκυμοσύνη κρυφή από τα φώτα της δημοσιότητας για μήνες και μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα, δημοσιεύοντας τρυφερές κοινές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η Ιμάν Ελμπάνι βρίσκεται ήδη στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και η γέννηση του μωρού αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Καλά νέα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Μουράτ Γιλντιρίμ.

Σημειώνεται ότι ο Μουράτ Γκιλντιρίμ και η πρώην Μις Μαρόκο παντρεύτηκαν το 2016 και υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το 2022. Το ζευγάρι έχει μία κόρη που την έχει ονομάσει Μιράι.