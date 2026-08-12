Η Ελένη Μενεγάκη σε ρόλο καπετάνιου – Οι πόζες σε φουσκωτό σκάφος και η ερημική παραλία

Σε φάση διακοπών βρίσκεται η Ελένη Μενεγάκη, η οποία συχνά μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Τετάρτη (12.08.2026) ανέβασε μία σειρά φωτογραφιών από τις διακοπές της με φουσκωτό σκάφος. Η Ελένη Μενεγάκη μάλιστα σε μία από αυτές έχει αναλάβει τον ρόλο του καπετάνιου.

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Κρατώντας το τιμόνι χαμογελάει στον φακό, ενώ φοράει ένα καλοκαιρινό φόρεμα και γυαλιά ηλίου.

Σε μία άλλη φωτογραφία, η Ελένη Μενεγάκη δείχνει στους followers της στο Instagram μία πανέμορφη ερημική παραλία, στην οποία έφτασε με το φουσκωτό και έχει απίθανα νερά.

Παράλληλα δεν ξέχασε να απαθανατίσει και ένα χαριτωμένο σκυλάκι που ήταν μαζί της.

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«Sun, sea and silence», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη, που σημαίνει «ήλιος, θάλασσα και ηρεμία».

Σημειώνεται ότι προ ημερών, η Άση Μπήλιου έδωσε μία συνέντευξη και αναφέρθηκε στα όσα «μαρτυρούν» τα άστρα για το μέλλον της Ελλάδας. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η γνωστή αστρολόγος είχε προβλέψει μετά το διαζύγιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ότι η παρουσιάστρια θα παντρευτεί ξανά και θα κάνει τέταρτο παιδί.