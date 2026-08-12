Ο Ροντ Στιούαρτ υποβλήθηκε σε επέμβαση και ακύρωσε τις συναυλίες του – Έβαλε στεντ σε στεφανιαία αρτηρία

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε πρόσφατα ο 81χρονος διάσημος τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ και για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε να ακυρώσει αρκετές συναυλίες του.

Όπως ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του Ροντ Στιούαρτ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και για να τον λόγο αυτόν αναγκάστηκα να ακυρώσεις τις προγραμματισμένες του συναυλίες για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο γνωστός Άγγλος καλλιτέχνης έβαλε στεντ σε στεφανιαία αρτηρία.

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Μετά από περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, ο Σερ Ροντ Στιούαρτ υποβλήθηκε με επιτυχία σε μια συνήθη επέμβαση τοποθέτησης στεντ στη στεφανιαία αρτηρία. Οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι με την ανάρρωσή του και ο Ροντ τα πάει πολύ καλά και έχει επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Με τη συμβουλή των γιατρών του, Θ και να ανακτήσει πλήρως τη φυσική του κατάσταση πριν επιστρέψει στη σκηνή. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις τρέχουσες ημερομηνίες της περιοδείας του.

Πληροφορίες σχετικά με τις συναυλίες που επηρεάζονται θα κοινοποιηθούν από τους αντίστοιχους διοργανωτές και τους χώρους εκδηλώσεων», έγραφε η ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Ροντ Στιούαρτ.