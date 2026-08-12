Η Μαρί Σαντάλ ευχήθηκε για τα γενέθλια του Αχιλλέα Ανδρέα Ντε Γκρες: «Χρόνια πολλά γλυκούλη μου»

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια και είναι γονείς πέντε παιδιών, στα οποία έχουν και οι δύο μεγάλη αδυναμία. Την Τετάρτη (12.08.2026) ο γιος του, Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες έγινε 26 ετών και η μητέρα του θέλησε να του ευχηθεί και δημοσίως.

Η Μαρί Σαντάλ έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τον δευτερότοκο γιο της, που είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Ο Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 12 Αυγούστου του 2000.

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Αναλυτικότερα, η Μαρία Ολυμπία είναι η μεγαλύτερη από τα πέντε παιδιά του ζευγαριού και γεννήθηκε το 1996. Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος γεννήθηκε το 1998, ο Αχιλλέας Ανδρέας ήρθε στη ζωή το 2000, ο Οδυσσέας Κίμωνας το 2004 και ο μικρότερος Αριστείδης Σταύρος γεννήθηκε το 2008.

«Χρόνια πολλά γλυκούλη μου, είσαι μια αχτίδα ήλιου και γέλιου. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρί Σαντάλ και δημοσίευσε ένα βίντεο του γιου της, το οποίο είχε ντύσει με μουσική.

Σημειώνεται ότι ο Αχιλλέας Ανδρέας εργάζεται ως ηθοποιός και μοντέλο. .Στον χώρο του θεάματος και του Χόλιγουντ χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Achi Miller.

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Ο Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 2017 με έναν ρόλο στην πασίγνωστη αμερικανική σειρά «Τόλμη και Γοητεία», ενώ το 2023 συμμετείχε στην κωμική ταινία του Χόλιγουντ «No Hard Feelings» με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς.

Πρόσφατα ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ γιόρτασαν οικογενειακός σε ένα σκάφος τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας και στη συνέχεια έκαναν και ένα λαμπερό πάρτι σε ένα εστιατόριο.