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Ο Trannos προαναγγέλλει από την Πάρο κάθοδο στην πολιτική και νέες συνεργασίες με λαϊκούς τραγουδιστές

Σε διάσημο μαγαζί της Νάουσας που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα θαλασσινών και την μοναδική του ατμόσφαιρα ο Trannos βρέθηκε καλεσμένος του ράπερ N.N.N.
Trannos
O Trannos / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Στην Πάρο για διακοπές βρίσκεται αυτές τις μέρες ο διάσημος τράπερ Trannos. Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης που ξεσηκώνει τα πλήθη της νεολαίας επέλεξε το όμορφο κυκλαδονήσι για στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους επισκέπτεται τα πιο in στέκια. Σε διάσημο μαγαζί της Νάουσας που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα θαλασσινών και την μοναδική του ατμόσφαιρα ο Trannos βρέθηκε καλεσμένος του ράπερ N.N.N. (No Name Needed) που γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Mood».

Το παρών έδωσαν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες και influencers. Εκεί ήταν και η κάμερα του Mykonos Live TV. Ο Trannos μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο δήλωσε ότι θα κατέβει στην πολιτική, προανήγγειλε συνεργασίες με λαϊκούς τραγουδιστές ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον N.Ν.Ν.

«Είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, ανερχόμενο Έχω έρθει για πάρτη του στην Πάρο. Τα σπάμε μαζί. Ήρθε στον χώρο για να κάνει χαμό και για να μείνει», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο ράπερ Ν.Ν.Ν. δήλωσε χαρούμενος για την απήχηση που έχει στον κόσμο το «Μood» το οποίο τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του ξεπέρασε τις 158.000 ακροάσεις στο Spotify: «Δεν είναι επιτυχία. Είναι μια νίκη προσωπική αλλά και όλων των παιδιών που δουλέψαμε μαζί. Είναι πρωτόγνωρο για μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να δώσω τα εύσημα στον συνεργάτη μου τον Solid. Έχουμε κάτσει άπειρα βράδια, άπειρες ώρες και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό».

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