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Χάρης Σιανίδης για Γωγώ Μαστροκώστα: Κάθε τέτοια μέρα γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου με φίλους και χαμόγελα

Πάντα θα σε τιμώ, πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό» έγραψε μεταξύ άλλων ο Χάρης Σιανίδης
Χάρης Σιανίδης και Γωγώ Μαστροκώστα
Χάρης Σιανίδης και Γωγώ Μαστροκώστα / NDP PHOTO
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Ο Χάρης Σιανίδης θυμήθηκε και πάλι την Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, τον Μάιο του 2026. Ο μάνατζερ αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει ανάρτηση στο Instagram, τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, καθώς η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο θα γιόρταζε τα 56α γενέθλιά της.

Ο Χάρης Σιανίδης είχε μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του με τα καλύτερα λόγια για τον ακέραιο χαρακτήρα της φίλης του και τη δύναμη της ψυχής της στον αγώνα που έδινε. Ήταν στενός φίλος με τη Γωγώ Μαστροκώστα και όπως ανέφερε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, οργάνωνε το πάρτι των γενεθλίων της. Οι αναμνήσεις έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες μέσα του.

Ο Χάρης Σιανίδης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Happy Birthday Γωγούλα μου… Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα… Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ’ αστέρι. Πάντα θα σε τιμώ… πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».

Μετά την είδηση του θανάτου της τον περασμένο Μάιο, ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος σε τηλεοπτικές εκπομπές, ξεσπώντας σε λυγμούς. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως «δεν ήταν αντάξιός της» και ότι της χρωστούσε πολλά, εξαίροντας παράλληλα τη δύναμη της ψυχής της.

«Σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου είναι και η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία ήρθε για να μου δείξει τι σημαίνει να είσαι μαχητής» είχε πει ο Χάρης Σιανίδης τον Οκτώβριο του 2024 σε συνέντευξή του στη Super Κατερίνα.

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