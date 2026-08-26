Ο Σωκράτης Αλαφούζος για την απώλεια της μητέρας του: «Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα»

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκανε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, πως η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. Δύο και πλέον μήνες μετά, άδειασε το σπίτι που έμενε η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη, μετά από 29 ολόκληρα χρόνια.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Τρίτη 25 Αυγούστου, έγραψε πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει. Στη σκέψη αυτή, αποφάσισε να τρέξει στην αγκαλιά της κόρης του, που αποτελεί την παρηγοριά του.

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Η κόρη του ηθοποιού, Μαρίλια (την οποία έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη συνάδελφό του, Βάσω Γουλιελμάκη), έχει μετακομίσει στις ΗΠΑ για να πραγματοποιήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές. Ο πατέρας της, φροντίζει να περνάει μεγάλα διαστήματα του χρόνου κοντά της.

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά στη νέα του ανάρτηση: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”.

Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά.

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Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».

Ο Σωκράτης Αλαφούζος έκανε γνωστό πως η μητέρα του πέθανε, την ημέρα που ο ίδιος γύρισε στην πατρίδα από τις ΗΠΑ. Ο ηθοποιός, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια ζούσε μόνιμα στις ΗΠΑ, διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του.