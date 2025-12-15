Ο Τριαντάφυλλος για την κατάσταση του γάμου του: «Είμαστε πολύ ωραία, όπως ο Καρβέλας με τη Βίσση»

Ο τραγουδιστής Τριαντάφυλλος μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 σχολιάζοντας την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα και τις εξόδους της στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Τριαντάφυλλος, ρωτήθηκε επίσης και για τον γάμο του, μετά την εξομολόγησή του για την κρίση που πέρασαν με τη σύζυγό του. Όπως επισήμανε, όλα κυλούν ομαλά στην προσωπική του ζωή, ενώ σε περίπτωση που αλλάξει κάτι, θα ενημερώσει ο ίδιος τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες της πρωινής εκπομπής, όπως είπε χιουμοριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ καλά. Αυτό τα λέει όλα. Πολύ ωραία όλα. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Είμαστε πολύ ωραία, όπως ο Καρβέλας με τη Βίσση», ανέφερε ο Τριαντάφυλλος.

«Αν χωρίσω θα στο πω, θα το πω και στον Λιάγκα. Κατάλαβες; Αν γίνουν αυτά θα τα πούμε όλα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής στον Γρηγόρη Μπάκα.

«Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν», είχε παραδεχτεί ο Τριαντάφυλλος καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου. Ο γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του, Δήμητρα είναι μαζί από το 2003. Τον Αύγουστο του 2014 το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ το 2026 γεννήθηκε ο γιος τους, Νικόλας.