Ο Τριαντάφυλλος στο νοσοκομείο: «Έχω δισκοκήλη από το “Survivor”, αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθώ»

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Τριαντάφυλλος το τελευταίο διάστημα και μάλιστα λόγω αυτού χρειάστηκε να απουσιάσει την Κυριακή (18.01.2026) από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ο Τριαντάφυλλος από την εποχή που ήταν στο «Survivor» έχει κήλη στη μέση του και αυτό το διάστημα τον ταλαιπωρεί ιδιαίτερα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μπορεί να χρειαστεί να ξαπλώσει στο χειρουργικό κρεβάτι.

«Τη δισκοκήλη την έχω από το “Survivor”. Τώρα έχει έξαρση. Κάναμε και μαγνητική τώρα γιατί είμαι μέσα στο νοσοκομείο κάναμε μαγνητική. Έχει φλεγμονή και δισκοκήλη, είναι πάνω στο νεύρο και αυτό ξέρεις πονάει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά τώρα θα κάνω αγωγή με ενδοφλέβια και τα λοιπά, και αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.

Επειδή το σώμα είναι δυνατό και η μέση είναι καλά, δηλαδή είναι ok μέχρι στιγμής, θα το δούμε. Αλλιώς, σου είπα θα γίνει χειρουργείο. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα και έφτασα τώρα να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό θέλει 4 μέρες σίγουρα», είπε όταν ερωτήθηκε πότε θα βρει από το νοσοκομείο.

«Όσο για το μαγαζί που είπες και τα lives, ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο και απ’ τα παιδιά πολλά που την Κυριακή είχανε γενέθλια, είχανε τη γιορτή τους και δεν μπόρεσα να είμαι εκεί να τους διασκεδάσω. Το καταλάβανε όλοι, μου στείλαν χιλιάδες μηνύματα και θέλω να τους πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τη στήριξη, γιατί το να έχεις τον κόσμο έτσι δίπλα σου σε πολλές στιγμές σου δίνει πολλή δύναμη», πρόσθεσε ο Τριαντάφυλλος.