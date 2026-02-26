Lifestyle

Ο Τρύφωνας Σαμαράς για τη γνωριμία του με τον Νίκο Κοκλώνη: Πριν από 12 χρόνια είχαμε βρεθεί σε ένα αποκριάτικο πάρτι

«Χαθήκαμε πάλι για λίγο και έπειτα από έναν μήνα συναντηθήκαμε σε ένα μπαράκι του κέντρου», εξομολογήθηκε ακόμα για τη γνωριμία τους
Νίκος Κοκλώνης και Τρύφωνας Σαμαράς
Ο Νίκος Κοκλώνης και ο Τρύφωνας Σαμαράς / NDP PHOTO

Μία νέα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς και αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον κολλητό του φίλο και συνεργάτη, Νίκο Κοκλώνη.

Όπως είπε ο γνωστός κομμωτής, ο οποίος συμμετέχει και στα backstages του J2US η γνωριμία του με τον Νίκο Κοκλώνη έγινε πριν από 12 χρόνια. Μάλιστα, ο Τρύφωνα Σαμαράς υπογράμμισε ότι η πρώτη τους επαφή ήταν σε ένα αποκριάτικο πάρτι. 

«Γνωριστήκαμε πριν από 12 χρόνια, το 2014. Είχαμε βρεθεί σε ένα αποκριάτικο πάρτι. Δεν ήξερα ποιος ήταν, είχε έρθει μασκαρεμένος με έναν φίλο του και περνώντας μπροστά τους είπα “τι ωραία που έχετε ντυθεί”.

Λίγο καιρό αργότερα έκανε το μεγάλο πάρτι για την Air Fast Tickets, ήμουν καλεσμένος και πήγα με τη Χριστίνα Πολίτη, η οποία με σύστησε στον Νίκο. “Καλέ, δεν θυμάσαι; θυμάσαι; Είχαμε γνωριστεί στο αποκριάτικο πάρτι” μου είπε.

Χαθήκαμε πάλι για λίγο και έπειτα από έναν μήνα συναντηθήκαμε σε ένα μπαράκι του κέντρου και από εκείνη τη στιγμή γίναμε αχώριστοι», αποκάλυψε ο γνωστός φίλος και επιστήθιος φίλος του παρουσιαστή του J2US.

