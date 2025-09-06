Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με άνδρες – «Δοκίμασα κάτι καινούργιο μετά από χρόνια με γυναίκες»

Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή έκανε ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν λέγοντας είχε σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες.

Ο ηθοποιός Τσάρλι Σιν μέσα από την αυτοβιογραφία του «The Book of Sheen» που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου και το ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen» που κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου φέρνει στο φως πράγματα που προκαλούν αίσθηση.

Μιλώντας για την ερωτική του ζωή και το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του για τους άνδρες, δήλωσε στο People: «Έκανα την αλλαγή, δοκίμασα κάτι καινούργιο μετά από χρόνια με γυναίκες. Δεν θα τρέξω να κρυφτώ από το παρελθόν μου, ούτε θα το αφήσω να με καθορίσει», ήταν τα λόγια του ηθοποιού στο People σχετικά με ερωτικό του ενδιαφέρον για τους άνδρες.

Στην ερώτηση για το πως νιώθει που μίλησε δημόσια γι’αυτό σημείωσε… «Απελευθερωτικό. Είναι γ@@@@@ απελευθερωτικό να μιλάς για αυτά. Δεν ήρθε κανένα τρένο να περάσει μέσα από το εστιατόριο. Δεν έπεσε κανένα πιάνο από τον ουρανό. Κανείς δεν μπήκε στο δωμάτιο να με πυροβολήσει».

Ο Τσάρλι Σιν μίλησε για το θέμα και στο Good Morning America, εξηγεί ότι οι εμπειρίες αυτές ξεκίνησαν όταν έκανε χρήση κρακ. «Από εκεί άρχισε», είπε και πρόσθεσε: «Όταν προσπαθούσα να το διαχειριστώ, αναρωτιόμουν “από πού προήλθε αυτό; Γιατί συνέβη;” και τελικά κατέληξα να λέω “και λοιπόν; Κάποια ήταν περίεργα. Πολλά ήταν απίστευτα διασκεδαστικά. Και η ζωή συνεχίζεται”».

Δεν έκρυψε μάλιστα ότι μολύνθηκε με τον ιό HIV. Αρχικά προσπάθησε να το κρατήσει μυστικό, όμως, όπως αποκαλύπτει, κάποιοι επισκέπτες του έβλεπαν τα φάρμακά του, τα φωτογράφιζαν και τον εκβίαζαν. «Στην αρχή τους πλήρωνα, αλλά μετά βγήκα δημόσια και μίλησα για τον HIV το 2015 στην εκπομπή Today», αναφέρει.

«Από όσο θυμάμαι δηλαδή», σχολίασε χιουμοριστικά. Εξήγησε μάλιστα πως τα τελευταία οκτώ χρόνια τα πέρασε κάνοντας προσπάθειες να επανορθώσει για ανθρώπους που πλήγωσε μέσα στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Charlie Sheen says he started having sex with men while on crack, and says it’s “f*cking liberating” to finally talk about it.



“[Crack is] what started it. That’s where it was born, or sparked. And in whatever chunks of time that I was off the pipe, trying to navigate that,… pic.twitter.com/mFaexybHvB — Variety (@Variety) September 5, 2025

Οπως αποκάλυψε ζει μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και παραδέχεται πως είναι χρόνια μόνος, μετά από δύο ταραχώδεις γάμους με την Ντενίζ Ρίτσαρντς και την Μπρουκ Μιούλερ.

«Η ερωτική μου ζωή είναι όσο πιο ανιαρή θα μπορούσε να είναι, και έτσι είναι εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήταν καν επιλογή. Αρχικά μετακόμισαν οι κόρες μου, η Σάμι και η Λόλα, και όταν έφυγαν, ήρθαν τα αγόρια, ο Μπομπ και ο Μαξ. Δεν υπήρχε χώρος ούτε στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, είχα ξοδέψει τόσο χρόνο και ενέργεια κυνηγώντας το. Έπρεπε να μάθω να είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός».