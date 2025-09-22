Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε ότι το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης – «Με πέρασαν για dealer»

Αποκαλυπτικός ήταν για μία ακόμη φορά ο Τσάρλι Σιν στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή (21.09.2025) το βράδυ. Ο 60χρονος ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο του Channel 9, Αμέλια Άνταμς, προωθώντας τη νέα του αυτοβιογραφία, «The Book of Sheen», καθώς και το ντοκιμαντέρ του στο Netflix με τίτλο «Charlie Sheen».

Ο πρώην σταρ της σειράς «Two and a Half Men» Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πως στο αποκορύφωμα της χρήσης ναρκωτικών, του «κόπηκε» η προμήθεια ναρκωτικών από ένα μεξικάνικο καρτέλ. «Το καρτέλ σου έκοψε την προμήθεια;», ρώτησε έκπληκτη η δημοσιογράφος τον ηθοποιό με τον σταρνα απαντά: «Ναι, ναι».

Ο 60χρονος ηθοποιός εξήγησε πως «δεν είχαν ξαναδεί κάποιον να προμηθεύεται τόσο μεγάλη ποσότητα». Όπως είπε: «Οι μόνοι στους οποίους παρέδιδαν τέτοια ποσότητα ήταν οι έμποροι. Νόμιζαν ότι πουλούσα και εγώ παράλληλα».

Η Αμέλια Άνταμς τον ρώτησε επίσης αν αληθεύει ότι «κάπνιζε επτά γραμμάρια κρυσταλλικού crack». «Λοιπόν, δεν τα ζυγίσαμε ποτέ, αυτή ήταν η ποσότητα που χρειαζόταν για να πάρει αυτή τη μορφή», απάντησε ο Τσάρλι Σιν, ενώ θυμήθηκε ότι κάποτε αστειεύτηκε λέγοντας πως «θα χρειαστεί μεγαλύτερη πίπα». «Είναι λίγο αστείο, έτσι;» σχολίασε, προτού παραδεχτεί ότι είναι «τυχερός που ζει».

Σύμφωνα με το Page Six, η συνέντευξη αυτή του ηθοποιού συνδέεται με την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «The Book of Sheen», όπου περιγράφει την πορεία του προς την αποχή από τις ουσίες. Στο έργο του, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός αναφέρεται στην κόρη του, Σάμι Σιν, τονίζοντας ότι ήταν εκείνη που τον ώθησε να κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ το 2017, έπειτα από δεκαετίες εξάρτησης.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Σιν αποφάσισε να ξεκινήσει την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά.

Ο ηθοποιός αφηγήθηκε ένα περιστατικό όπου έπρεπε να παραλάβει τη Σάμι από ένα ραντεβού, αλλά αναγκάστηκε να ζητήσει από έναν φίλο να οδηγήσει επειδή δεν ήταν νηφάλιος. «Η Σάμι ήταν πολύ ήσυχη», έγραψε, προσθέτοντας:

«Δεν χρειαζόταν να είμαι μάντης για να ξέρω τι σκεφτόταν». Φαντάστηκε ότι στο μυαλό της υπήρχαν ερωτήματα όπως: «Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί πάλι; Γιατί δεν είμαστε μόνο οι δυο μας στο αυτοκίνητο όπως παλιά; Πότε θα επιστρέψει ο μπαμπάς; Μου λείπει».

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι υπήρχε μόνο ένα πράγμα που τον έκανε να νιώθει χειρότερα από το να προδίδει τον εαυτό του και αυτό ήταν να αποτυγχάνει στην ανατροφή των παιδιών του. Όπως αποκάλυψε, την επόμενη μέρα έλαβε «δύο Βαλίουμ και ήπιε τρία ποτά», όμως εκείνη ήταν και η στιγμή που αποφάσισε να βάλει ένα τέλος στην κατάχρηση.

Ο Τσάρλι Σιν έχει δύο κόρες, τη Σάμι και τη Λόλα, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Ντενίζ Ρίτσαρντς. Η Σάμι, που δραστηριοποιείται στο OnlyFans, δεν έχει σχέσεις με τον πατέρα της.