Χαμογελαστός και ευδιάθετος ο αγαπημένος ηθοποιός Τζακ Νίκολσον εμφανίστηκε στο γήπεδο σε αγώνα NBA μαζί με τον γιο του, Ρέι.

Σημειώνεται πως πριν λίγες εβδομάδες ο 86χρονος Τζακ Νίκολσον εθεάθη στο μπαλκόνι του σπιτιού του και πολλοί διατύπωσαν ανησυχίες για την ψυχική και σωματική υγεία του.

Ωστόσο, την Παρασκευή (28.4.2023) ο Τζακ Νίκολσον βρέθηκε μαζί με τον γιο του Ρέι Νίκολσον στον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, των Lakers. Για την ιστορία να σημειώσουμε πως οι Λέικερς νίκησαν τους Γκρίζλις με 125-85.

Ο Τζακ Νίκολσον ήταν χαρούμενος, ενώ μίλησε και με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν από τον αγώνα.

Η τελευταία φορά που πήγε σε αγώνα της αγαπημένης του ομάδας ήταν τον Οκτώβριο του 2021. Ο Τζακ Νίκολσον χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο και αποθεώθηκε την ώρα που στις οθόνες του γηπέδου έδειχναν σκηνές από ταινίες του.

