Βαρύ πένθος για την τραγουδίστρια Σαβίνα Γιαννάτου – Πέθανε η μητέρα της

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η καταξιωμένη τραγουδίστρια και συνθέτρια Σαβίνα Γιαννάτου, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της, Κατερίνα Γιαννάτου.

Το Σάββατο (25.07.2026) έγινε η κηδεία της Κατερίνας Γιαννάτου, η οποία έσβησε σε ηλικία 104 ετών. Μάλιστα, η τραγουδίστρια μία ημέρα νωρίτερα ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram για τον χαμό της μητέρας της. Η Σαβίνα Γιαννάτου δέχτηκε πολλά σχόλια συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους.

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«25.05.1922 – 23.07.2026», έγραψε, αναφέροντας τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου της Κατερίνας Γιαννάτου στο βίντεο που δημοσίευσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savina Yannatou (@savina_yannatou)

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος, κινηματογραφιστής και θεατρικός συγγραφέας, Αντώνης Μποσκοΐτης, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο της Κατερίνας Γιαννάτου, αναφέροντας ότι η ταφή έγινε στον Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Αποχαιρετήσαμε από το Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας την αξιότιμη Κατερίνα Γιαννάτου, τη μητέρα της Σαβίνας Γιαννάτου και της αδερφής της, Σοφίας. Όσοι είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε, θα θυμόμαστε το χιούμορ, το κοφτερό μυαλό της και τη χαρά που εισέπραττε όποτε πήγαινε στα λάιβ της Σαβίνας.

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Η Κατερίνα Γιαννάτου υπήρξε σύζυγος του Σπύρου Γιαννάτου, που πέθανε πολύ νέος, εξέδωσε δική της ποιητική συλλογή, ζωγράφιζε, ενώ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Καλυμνίων Αττικής. Και γι’ αυτό πέρα από τους στενούς συγγενείς και τους λίγους φίλους και συναδέλφους της Σαβίνας, σαν την Έλλη Πασπαλά, τον Κώστα Γρηγορέα και τον Σπύρο Μάνεσση, την Κατερίνα συνόδευσαν στο κατευόδιο της και πολλοί Καλύμνιοι.

Η Κατερίνα Γιαννάτου απεβίωσε δύο μήνες αφότου είχε συμπληρώσει τα 104 χρόνια ύπαρξης πάνω σ’ αυτό τον πλανήτη και σε πνευματική διαύγεια παρόλο τον έναν αιώνα που κουβαλούσε στο κορμί της. Τα χρόνια της να πάρουμε κι εμείς όλοι και οι κόρες της, που δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό της. Αιωνία της η μνήμη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Μποσκοΐτης.

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Η Κατερίνα Γιαννάτου το 1949 παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο Σπύρο Γιαννάτο, διακεκριμένο στέλεχος της ΕΣΗΕΑ και μετέπειτα πρόεδρό της. Μαζί δημιούργησαν μια αγαπημένη οικογένεια με τις δύο κόρες τους, τη Σοφία Γιαννάτου, οδοντίατρο και συγγραφέα και την ερμηνεύτρια και συνθέτιδα Σαβίνα Γιαννάτου.