Ο Τζάστιν Μπίμπερ μόνο με μποξεράκι και κάλτσες στη σκηνή των Grammy, «χτύπησε» τατουάζ την Χέιλι Μπίμπερ στην πλάτη

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις στη σκηνή των Grammy 2026 και μάλιστα με τέσσερα χρόνια απουσίας.

Ο τραγουδιστής Τζάστιν Μπίμπερ ανέβηκε στη σκηνή των Grammy φορώντας μόνο ένα μποξεράκι και κάλτσες, ενώ αποκάλυψε ένα νέο τατουάζ στην πλάτη που πολλοί πιστεύουν ότι είναι αφιερωμένο στην σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ.

Ο 31χρονος ανέβηκε στη σκηνή του Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες για να ερμηνεύσει το τραγούδι του στο πλαίσιο της τελετής. Το νέο του τατουάζ δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς οι τηλεθεατές παρατήρησαν το μεγάλο σχέδιο με το πρόσωπο της συζύγου του στην πλάτη του κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Πολλοί υποστήριξαν ότι το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από τη φωτογράφιση της Χέιλι στο περιοδικό Elle το 2020, όπου πόζαρε στην παραλία με στράπλες τοπ και μαγιό.

Οι συγκρίσεις δεν άργησαν να έρθουν, καθώς αρκετοί θυμήθηκαν ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε στο παρελθόν τατουάζ και με το πρόσωπο της πρώην συντρόφου του, Σελένα Γκόμεζ, επίσης εμπνευσμένο από φωτογράφιση για το Elle. Το συγκεκριμένο τατουάζ, που πλέον έχει καλυφθεί, βρισκόταν στον καρπό του και θεωρείται ότι βασίστηκε σε φωτογράφιση του 2012.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, απεικόνιζε τη Σελένα με μεγάλα φτερά αγγέλου και μακριά μαλλιά, με βαθύ ντεκολτέ παρόμοιο με εκείνο της φωτογραφίας εξωφύλλου.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Σελένα Γκόμεζ χώρισαν τον Μάρτιο του 2018, μετά από μια σύντομη επανασύνδεση που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2017. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι προσπάθησε να «σβήσει» το τατουάζ της, λέγοντας στο Billboard το 2016: «Αυτή είναι η πρώην μου, οπότε προσπάθησα να καλύψω το πρόσωπό της με λίγη σκίαση, αλλά ο κόσμος το αναγνωρίζει ακόμα».

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ τράβηξαν όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των Grammy. Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης μετά τα Grammy του 2022.

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξαν total black σύνολα, τα οποία συνδύασαν με ασημένια κοσμήματα, διατηρώντας ένα μίνιμαλ αλλά άκρως επιβλητικό look.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η καρφίτσα με τη φράση «ICE OUT» που φορούσαν και οι δύο.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, καθώς οι συγκεκριμένες καρφίτσες φορέθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους πρόσφατους θανάτους πολιτών στις ΗΠΑ από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στο πλαίσιο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τα περιστατικά στη Μινεάπολη.