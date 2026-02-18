Ο Τζέικομπ Ελόρντι φαβορί για νέος Τζέιμς Μποντ – Ο Αυστραλός ηθοποιός έκανε δοκιμαστικό με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ

Η κούρσα και η φημολογία για τον νέο Τζέιμς Μποντ καλά κρατεί με τον 28χρονο Αυστραλό ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι (γνωστό από το Euphoria, Saltburn και Priscilla) να είναι από τα τελευταία μεγάλα φαβορί για τον ρόλο.

Από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε το 2015 πως θα προτιμούσε να «κόψει τις φλέβες του» παρά να ξαναπαίξει τον πράκτορα 007 – και ειδικά στα πέντε χρόνια που πέρασαν από το No Time to Die – η τράπουλα των υποψηφίων ηθοποιών για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ ανακατεύεται συνεχώς.

Πριν από έξι μήνες, το όνομα που κυριαρχούσε ήταν του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον. Πριν από λίγες εβδομάδες, του Κάλουμ Τέρνερ. Τώρα, όμως, δημοσιεύματα θέλουν τον τζέικομπ Ελόρντι να έχει ήδη συναντηθεί με τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve και στελέχη της Amazon MGM Studios για το «Bond 26». Ξαφνικά, ο Αυστραλός μοιάζει να προηγείται.

Η τελευταία του ταινία, το Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα Ύψη), εκτοξεύτηκε στην κορυφή του παγκόσμιου box office με 82 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο – το μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς – ενισχύοντας θεαματικά τα διαπιστευτήριά του για τον ρόλο. Ο υποψήφιος για Όσκαρ πρωταγωνιστής των Euphoria, Saltburn, Priscilla και του Frankenstein του Guillermo del Toro αποδεικνύεται εμπορικά αξιόπιστος -περισσότερο, σίγουρα, από τον Turner. Αν μπορεί να πουλήσει το σκοτεινό πάθος της Μπροντέ στο ευρύ κοινό, μπορεί εύκολα να πουλήσει και τον Μποντ.

Η Amazon MGM, που κρατά πλέον τα ηνία του franchise μετά την αποχώρηση των ισχυρών παραγωγών Barbara Broccoli και Michael G Wilson, έκανε ήδη μια σημαντική κίνηση με την επιλογή του Villeneuve στη σκηνοθεσία και του δημιουργού του Peaky Blinders Steven Knight στο σενάριο. Το τελευταίο και πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ θα είναι ο ίδιος ο Μποντ.