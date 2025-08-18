Ο Τζέισον Στέιθαμ κάνει διακοπές ξανά στην Αντίπαρο

Στην Αντίπαρο περνάει τις διακοπές του για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ μαζί με την οικογένεια του. Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει δείξει πολλές φορές την προτίμησή του στο νησί, αφού μάλιστα το είχε επιλέξει και πέρσι για να διασκεδάσει με τους αγαπημένους τους.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Άρτεμις Αστεριάδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την Αντίπαρο, εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα στον Τζέισον Στέιθαμ, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να κρυφτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ωστόσο συνοδεύεται από τη σύντροφό του Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο τους παιδιά.

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να αγαπάει την Ελλάδα και δεν είναι απίθανο να τον ξαναδούμε σε κάποιο από τα νησιά της χώρας μας.