Ο Τζίμι Φάλον για το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ: «Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, WTF»

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, για τα σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ηθοποιοί, σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι και συνδικάτα τάχθηκαν στο πλευρό του κωμικού και σχολιαστή, ο οποίος είχε τεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσά τους και ο Τζίμι Φάλον.

Η αμερικανική late night τηλεόραση είναι σε αναμμένα κάρβουνα μετά την αιφνιδιαστική αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στο ABC έπειτα από σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στοχοποιώντας άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του στην υπόθεση της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Στο πλευρό του κωμικού ππολτικής σάτιρας, στάθηκε ο συνάδελφός του Τζίμι Φάλον, ο οποίος, μέσα από την δική του εκπομπή, δεν παρέλειψε να σατιρίσει την απόφαση του καναλιού και την πίεση που άσκησε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών.

Με τον γνώριμο χιουμοριστικό του τρόπο, ο Φάλον μοιράστηκε ακόμη και μια προσωπική στιγμή με τον πατέρα του, ο οποίος – μπερδεύοντας τους δύο παρουσιαστές – τον συλλυπήθηκε για την «κομμένη» εκπομπή.

«Η μεγάλη είδηση είναι ότι ο Τζίμι τέθηκε σε αναστολή από το ABC μετά από πιέσεις της FCC, αφήνοντας όλους να αναρωτιούνται, “WTF”, αστειεύτηκε ο Τζίμι Φάλον στην αρχή του μονολόγου του, στην εκπομπή του «The Tonight Show».

«Έλαβα το πρωί εκατοντάδες μηνύματα από τον πατέρα μου που μου έλεγε ότι λυπάται που κόψανε την εκπομπή μου, και του λέω “δεν ειμαι εγώ, είναι ο Τζίμι Κίμελ”» είπε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια υπερασπίστηκε τον Κίμελ , λέγοντας στους τηλεθεατές: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κανείς δεν ξέρει. Αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ, και είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και αγαπητός τύπος, και ελπίζω να επιστρέψει».

Στη συνέχεια, ο Φάλον αστειεύτηκε σχετικά με τις ανησυχίες ότι οι νυχτερινές εκπομπές θα «λογοκριθούν».

Υποσχέθηκε να συνεχίσει να καλύπτει τον Τραμπ «όπως θα έκανα κανονικά», αλλά στη συνέχεια μια φωνή στο στούντιο άρχισε να αντικαθιστά τα λόγια του με υπερβολικούς επαίνους για τον πρόεδρο, σε ένα σκετς με αποδέκτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ και το κόψιμο της εκπομπής

«Η συμμορία MAGA κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη» από τη δολοφονία Κερκ, σχολίασε ο Τζίμι Κίμελ. Στη συνέχεια, το ABC ανακοίνωσε την άμεση και επ’ αόριστον αναστολή του Τζίμι Κίμελ και της εκπομπής του, «Jimmy Kimmel Live!».

Το δίκτυο δεν έδωσε σαφή αιτιολόγηση, ωστόσο η αναστολή του Τζίμι Κίμελ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, άφησε να εννοηθεί ότι ο ρυθμιστικός φορέας θα μπορούσε να τιμωρήσει όσους μετέδιδαν την εκπομπή. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση πανηγυρικά στα κοινωνικά δίκτυα, ζητώντας επίσης την ακύρωση άλλων talk-shows που τον έχουν επικρίνει, όπως αυτά των Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.