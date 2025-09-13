Ο Τζον Κράιερ αποκαλύπτει για το «Two and a Half Men»: «Έπαιρνα τρεις φορές λιγότερα από τον Τσάρλι Σιν»

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen», ο ηθοποιός Τζον Κράιερ ρίχνει φως στα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς «Two and a Half Men», αποκαλύπτοντας ότι η δική του αμοιβή ήταν μόλις το ένα τρίτο σε σύγκριση με εκείνη του Τσάρλι Σιν, παρά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Μια αποκάλυψη ακόμη πιο εντυπωσιακή από τον ηθοποιό Τζον Κράιερ στο ντοκιμαντέρ του Netflix αν σκεφτεί κανείς ότι οι εκκεντρικές συμπεριφορές του Τσάρλι Σιν καθυστέρησαν τα γυρίσματα και έπληξαν την εικόνα της σειράς, με αποτέλεσμα την απόλυσή του μετά την όγδοη σεζόν.

«Ήταν σε πλήρη κατάρρευση και παρ’ όλα αυτά επαναδιαπραγματευόταν το συμβόλαιό του για να μείνει ακόμη έναν χρόνο σε μια σειρά στην οποία έπαιζα κι εγώ», εξήγησε ο Κράιερ, συγκρίνοντας την κατάσταση με τον πρώην δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος λάμβανε, σύμφωνα με τον ίδιο, «τεράστια ποσά βοήθειας από χώρες που τον φοβούνταν».

Η CBS «όμηρος» του ίδιου της του σταρ

Σύμφωνα με τον Κράιερ, το δίκτυο CBS δεν είχε άλλη επιλογή: έπρεπε να δώσει στον Σιν ένα αστρονομικό ποσό, καθώς είχαν ήδη προπωληθεί αρκετές επιπλέον σεζόν της σειράς στο εξωτερικό. Το περιοδικό Forbes είχε εκτιμήσει το 2011 ότι ο Σιν κέρδιζε τότε 1,9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο – ένα ρεκόρ για την τηλεόραση.

Παρά τα πάντα, ο Τζον Κράιερ παρέμεινε στη σειρά μέχρι και τη 12η και τελευταία σεζόν. Με χιούμορ σχολίασε: «Δούλεψα με τον Τσάρλι Σιν για οκτώ χρόνια. Και αν αναρωτιέστε πώς ήταν… όταν ξεκίνησα, είχα ακόμα μαλλιά».

Μαρτυρία με επιφυλάξεις

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε επίσης ότι είχε αμφιβολίες για τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ: «Είχα ενδοιασμούς, γιατί ένα μέρος του κύκλου ζωής του Τσάρλι ήταν να κάνει τεράστια λάθη, να φτάνει στον πάτο και μετά να ξαναρχίζει… Δεν ήθελα ούτε να τον ενισχύσω ούτε να τον καταστρέψω».

Σε σκηνοθεσία του Άντριου Φ. Ρένζι, το «aka Charlie Sheen» είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix.