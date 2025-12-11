Ο Τζόνι Ντεπ παραγωγός στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου «The Master and Margarita»

Ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) θα αναλάβει την παραγωγή της πρώτης αγγλόφωνης κινηματογραφικής διασκευής του κλασικού έργου της ρωσικής λογοτεχνίας, «The Master and Margarita», του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ (Mikhail Bulgakov).

Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, όπου ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε το φιλόδοξο πρότζεκτ ως συμπαραγωγός μέσω της εταιρείας του, IN.2 Film, σε συνεργασία με την Tribune Pictures.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του στην ταινία ούτε έχει επιλεγεί ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος, όπως αναφέρει το Deadline.

Ο Ντεπ θα είναι παραγωγός μαζί με τους Στίβεν Ντούτερς (Stephen Deuters) και Στίβεν Μάλιτ (Stephen Malit) για λογαριασμό της IN.2 Film, καθώς και με τους Σβετλάνα Ντάλι (Svetlana Dali), Γκρέις Λοχ (Grace Loh), Ναταλία Ρόγκαλ (Natalia Rogal) και Ρόμπερτ ΜακΛιν (Robert MacLean) για την Tribune Pictures. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών περιλαμβάνονται οι Νέβιν Σάλιντ (Nevin Shalit), ‘Αντριου Φόρμαν (Andrew Fourman), Κωνσταντίν Έλκιν (Konstantin Elkin) της World Visions, Μάικλ Παλέτα (Michael Paletta) της Tribune Pictures και ο αείμνηστος Μάικλ Λανγκ (Michael Lang).

Η φιλόδοξη παραγωγή επανασυνδέει τον σταρ με την Σβετλάνα Ντάλι, η οποία ήταν εκτελεστική παραγωγός των ταινιών του «Jeanne du Barry» και «Modì: Three Days on the Wing of Madness».

Το «The Master and Margarita» το οποίο γράφτηκε τη δεκαετία του ΄30 υπό το καθεστώς του Στάλιν και δεν κυκλοφόρησε παρά μόνο δεκαετίες μετά το θάνατο του συγγραφέα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Μεταξύ Μόσχας την δεκαετία του 1930 και Ιερουσαλήμ στην εποχή του Πόντιου Πιλάτου, το βιβλίο αφηγείται μια φανταστική, σατιρική ιστορία αγάπης, καλλιτεχνικής ελευθερίας και την αιώνια μάχη του καλού με το κακό.

Έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες πουλώντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ έχει εμπνεύσει εμβληματικές μορφές στη μουσική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο — από τους Rolling Stones και τον David Bowie έως την Patti Smith και τον Federico Fellini.

Ο Ντεπ πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Day Drinker», ενός θρίλερ δράσης της Lionsgate σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ (Marc Webb), στο οποίο συνεργάστηκε ξανά με την Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz).

Επίσης θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία της Paramount «Ebenezer: A Christmas Carol», μια κινηματογραφική διασκευή του κλασικού διηγήματος του Τσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens), σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ (Ti West).