Ο Τζουντ Λο «έγινε» Βλαντιμίρ Πούτιν για τις ανάγκες της ταινίας «Μάγος του Κρεμλίνου» και οι ομοιότητες τρομάζουν

Ένας από τους πιο δύσκολους αλλά και απαιτητικούς ρόλους επέλεξε να υποδυθεί ο Τζουντ Λο, με τον πολυβραβευμένο Άγγλος ηθοποιό να «γίνεται» Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ανάγκες της ταινίας «Wizard of Kremlin», δηλαδή «Μάγος του Κρεμλίνου».

Το πολυαναμενόμενο «Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas) θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή (31.08.2025) στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και οι πρώτες φωτογραφίες του Τζουντ Λο ως Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν γίνει ήδη viral.

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Πολ Ντέινο (Paul Dano), Αλίσια Βικάντερ (Alicia Vikander), Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτζ (Tom Sturridge) και, κυρίως, τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Τζουντ Λο (Jude Law) ως Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του πρωταγωνιστή ως Πούτιν που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έχει προκαλέσει αίσθηση με την ομοιότητά του, σύμφωνα με το World of Reel. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί παλαιότερα ότι η προοπτική τού ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει».

Η ταινία σε σενάριο του βραβευμένου σκηνοθέτη και του Εμανουέλ Καρέρ (Emmanuel Carrère) βασίζεται στο ομώνυμο, μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι (Giuliano da Empoli) και ξετυλίγει την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και επικεντρώνεται στον Vadim Baranov (Ντέινο) που τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε εξέχουσες θέσεις της κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Ασαγιάς υποστήριξε ότι η ιστορία για το πώς ο Πούτιν σταδιακά έγινε ηγέτης της Ρωσίας είναι «κάτι που δεν έχει ειπωθεί ή κατανοηθεί με την ακρίβεια του βιβλίου του Τζουλιάνο», προσθέτοντας ότι η ταινία του μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «ιστορικής αναδρομής».

Επίσης αποκάλυψε ότι «το συγκεκριμένο φιλμ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στην παραγωγή, καθώς η ιστορία του διαδραματίζεται σε μέρη της Ρωσίας στα οποία δεν είχαμε πρόσβαση».

Τελικά, η ταινία γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Λετονία, όπου «το κόστος παραγωγής ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες».