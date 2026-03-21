Ο Βασίλης Λαζαρίδης απάντησε στην Αγγελική Ηλιάδη: «Είναι ανήθικο να λες πράγματα που δεν ισχύουν και να δημιουργείς εντυπώσεις»

Ο Βασίλης Λαζαρίδης τοποθετήθηκε για τον αείμνηστο πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη. Ο γιος του δολοφονημένου επιχειρηματία απάντησε, μάλιστα, στις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, για μένα είναι ανήθικο. Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο», δηλώνει ο Βασίλης Λαζαρίδης, απαντώντας στην Αγγελική Ηλιάδη.

Ο γιος του δολοφονημένου επιχειρηματία έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”, ένα preview από την οποία μεταδόθηκε το πρωί του Σαββάτου (21/3).

«Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χωρίσανε ποτέ. Δεν πήραν διαζύγιο. Και δε μου είπανε και ποτέ ότι χωρίσανε. Η μητέρα μου πήρε εμένα και την αδελφή μου και φύγαμε από το σπίτι», αναφέρει ο νεαρός.

«Η επιλογή να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάζουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο δημιουργούσε κάποιες εντάσεις. Ζήλευε ο μπαμπάς», εξομολογείται ο Βασίλης Λαζαρίδης.