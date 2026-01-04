Ο Βασίλης Πορφυράκης έγινε για πρώτη φορά πατέρας και έφτιαξε το μωρό του σε μορφή καρτούν

Ο Βασίλης Πορφυράκης έγινε για πρώτη φορά πατέρας και επέλεξε έναν διακριτικό και συμβολικό τρόπο για να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση με το κοινό του. Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία animation, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κρατάει αγκαλιά ένα αγόρι, σε μορφή καρτούν.

Το όνειρο που είχε τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Πορφυράκης να γίνει πατέρας και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, φαίνεται ότι έγινε πραγματικότητα το 2026. Αν και ο ίδιος έχει επιλέξει να διαφυλάσσει την προσωπική του ζωή κρατώντας τη νέα του σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανακοίνωσε τα ευχάριστα με ένα σκίτσο σε μορφή καρτούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ και εσύ μαζί! Τίποτα άλλο» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη γέννηση του παιδιού του.

Οι ευχές άρχισαν ταχύτατα να διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Βασίλης Πορφυράκης ζει όπως φαίνεται μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του και το επόμενο διάστημα, αναμένεται να γίνουν γνωστά περισσότερες πληροφορίες για τη γέννηση του πρώτου παιδιού του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Porfyrakis_Official (@vasilisporfyrakis) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ματίνα Νικολάου και Βασίλης Πορφυράκης χώρισαν μετά από επτά χρόνια σχέσης, το φθινόπωρο του 2024, με τους δυο τους να διατηρούν καλές σχέσεις μέχρι σήμερα. Ο τραγουδιστής είχε μιλήσει προ μηνών για τα αίτια του χωρισμού και ανέφερε μεταξύ άλλων πως η έλλειψη κοινών στόχων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο φινάλε της σχέσης τους.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν η Ματίνα Νικολάου ήθελε ή όχι να κάνουν παιδί, ο Βασίλης Πορφυράκης απάντησε τότε, «Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για το αν η Ματίνα ήθελε ή όχι παιδί. Κι αν προσπαθήσαμε, δεν έγινε. Μπορεί να προσπαθείς δέκα χρόνια και να μην έρθει ποτέ και σε άλλους να έρθει σε μια μέρα. Σε εμάς δεν έγινε. Σίγουρα ένα παιδί τα αλλάζει όλα».