O Βόσνιος σκηνοθέτης Σρτζαν Βούλετιτς επέστρεψε με την ταινία «Otter» που έκανε πρεμιέρα

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Βόσνιος σκηνοθέτης Σρτζαν Βούλετιτς σκηνοθέτησε αρκετές βραβευμένες ταινίες, μεταξύ άλλων «Summer in the Golden Valley» και «It’s Hard to Be Nice», οι οποίες έκαναν πρεμιέρα στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Βερολίνου.

Στη συνέχεια δεν σκηνοθέτησε κανένα έργο για 17 χρόνια και επέστρεψε στον κινηματογράφο πέρυσι με το «Gym» και τώρα με το «Otter», το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δράμα ενηλικίωσης είναι διασκευασμένο από το διήγημα του Στέφαν Μπόσκοβιτς (σεναριογράφου της ταινίας) και ακολουθεί τη Χάνα (Μάσα Ντράσλερ), μια ντροπαλή 16χρονη που είναι ερωτευμένη με τον δημοφιλή Μάριο (Σάβιν Πέρισιτς).

Το πρωί του πρώτου τους ανεπίσημου ραντεβού, πρόκειται να λάβει χώρα μια σπάνια έκλειψη ηλίου και ο πατέρας της Χάνα πεθαίνει. Μια αλυσίδα γεγονότων ξεκινά και η έφηβη καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο μια πλημμύρα θλίψης αλλά και μεγάλο πόνο στα χέρια νεαρών αγοριών που μεγάλωσαν κάτω από σεξιστικά ιδανικά.

O Σρτζαν Βούλετιτς σε συνέντευξή του με αφορμή τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο έκανε λόγο για μία σύγχρονη, συναρπαστική ιστορία που αναδεικνύει πώς μπορεί κάποιος να χτίσει αυτοπεποίθηση και να αγκαλιάσει τον εαυτό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία «Otter» γυρίστηκε στο Μαυροβούνιο – είναι μια ταινία του Μαυροβουνίου σε σκηνοθεσία ενός Βόσνιου σκηνοθέτη. «Θα έλεγα ότι η κινηματογραφική βιομηχανία στο Μαυροβούνιο είναι αυτή τη στιγμή πιο υγιής από την κινηματογραφική βιομηχανία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η ποιοτική διαφορά οφείλεται σε ένα λειτουργικό Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο το Μαυροβούνιο έχει και δεν υπάρχει στη Βοσνία» εξήγησε.

«Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση, επειδή αν υπάρχει ένας μόνο τομέας, στον οποίο η χώρα μας είναι πραγματικά επιτυχημένη, αυτός είναι η κινηματογραφική παραγωγή» δήλωσε στο Variety ο Σρτζαν Βούλετιτς. «Έχουμε ένα Όσκαρ, έχουμε υποψηφιότητες, μας σέβονται, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι οι κινηματογραφιστές και οι εργαζόμενοι στον κινηματογράφο δεν μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με την κυβέρνηση. Είναι κάτι που λύνεται εύκολα» υποστήριξε.

Η ταινία «Otter» είναι παραγωγή του Ίβαν Τζούροβιτς της Artikulacija Film του Μαυροβουνίου σε συμπαραγωγή με τον Ντανιέλε Σέγκρε της ιταλικής Redibis Film, της Καταρίνα Πρπιτς της κροατικής Izazov 365, του Φατμίρ Σπαχίου της Buka Productions του Κοσόβου και του Ίσακ Τζάλιμαν της βοσνιακής Realstage. Η ταινία υποστηρίζεται από το Κέντρο Κινηματογράφου του Μαυροβουνίου, το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, το Κροατικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (HAVC), το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Καντονιού του Σεράγεβο, το Ίδρυμα Κινηματογράφου του Σεράγεβο και το Κέντρο Κινηματογράφου του Κοσόβου.