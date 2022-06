Σάλο έχει προκαλέσει μια ανάρτηση του Ντιν Νόρις, του ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του Χανκ στο Breaking Bad.

Ο ηθοποιός του Breaking Bad με tweet του ζητά από όσους «αγαπούν τον καπιταλισμό» να… βγάλουν το σκασμό για τις τιμές της βενζίνης.

«Δε σας ληστεύουν. Πληρώνετε μια δίκαιη τιμή αγοράς για ένα εμπόρευμα. Αν αγαπάτε τον καπιταλισμό τόσο πολύ, βγάλτε το σκασμό» ήταν η ανάρτηση.

Youre not getting “robbed” at the pump. You’re paying fair market price for a commodity. If you love Capitalism so much then stfu — Dean Norris (@deanjnorris) June 15, 2022

Είναι άγνωστο εάν το εννοεί, η εάν το ανήρτησε σαν αντικαπιταλιστικό μήνυμα και για να «πικάρει» όσους είναι υπέρ του παρόντος συστήματος. Το σίγουρο είναι πως προκάλεσε χαμό.

I love breaking bad, but a millionaire actor from Hollywood worth 5 million can’t be telling hard working Americans who live paycheck by paycheck to just suck it up when you specifically benefit from capitalism. Please just stick to acting my guy. — Eli Foley💪😎 (@thundawunda586) June 15, 2022