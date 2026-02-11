Ο Χάρης Ακριτίδης για την περιπέτεια υγείας του γιου του: «Πολύ κλάμα, δεν υπάρχουν λόγια να το εκφράσω»

«Αν έσκαγε η αορτή, θα πέθαινε σε τρία λεπτά» αποκάλυψε ο Χάρης Ακριτίδης για την περιπέτεια υγείας του παιδιού του.

Ο Χάρης Ακριτίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή. Ο γνωστός τραγουδιστής συγκλόνισε με την εξομολόγηση για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του γιου του.

«Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά, στη βαλβίδα και στην αορτή. Κάναμε τώρα το τρίτο χειρουργείο και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο», είπε αρχικά ο Χάρης Ακριτίδης.

Ο Χάρης Ακριτίδης είπε στη συνέχεια: «Άλλαξαν τη βαλβίδα και την αορτή του. Τα τελευταία 15 χρόνια έχω περάσει πάρα πολλά. Ήμουν στο Ισραήλ όταν με ενημέρωσαν πως το προηγούμενο χειρουργείο δεν πήγε πολύ καλά».

«Μιλάμε για πολύ κλάμα, δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω. Περάσαμε ένα εφτάωρο χειρουργείο, μακάβριο θα έλεγα. Αν έσκαγε η αορτή, θα πέθαινε σε τρία λεπτά. Αν έσκαγε η βαλβίδα, θα πηγαίναμε για μεταμόσχευση».