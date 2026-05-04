Μιχάλης Ρέππας για Δανάη Μπάρκα: Δεν έβγαινε η «πασιέντζα» και αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Ρέππας δέχτηκε σχετική ερώτηση από ρεπόρτερ της εκπομπής «Happy Day» και απάντησε για το κενό που άφησε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Όπως είπε ο Μιχάλης Ρέππας, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04-05-2026), η Δανάη Μπάρκα δεν είχε υπολογίσει καλά τους χρόνους. Δεν έβγαινε το πρόγραμμά της, η… πασιέντζα, όπως είπε με χιούμορ ο δημιουργός στην κάμερα.

«Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά, ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε… Όταν αποσαφηνίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η… πασιέντζα κι αποχώρησε και θα παίξει άλλη κοπελιά τον ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Προς το παρόν δεν έχω λάβει προσκλητήριο για τον γάμο της», κατέληξε ο Μιχάλης Ρέππας.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε την χαρμόσυνη είδηση με τον δικό της τρόπο, λίγες ημέρες μετά τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι «η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται μέσα στο καλοκαίρι». Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι ο γάμος θα γίνει στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.