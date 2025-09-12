Lifestyle

Ο Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε πριν ξεκινήσει το remake του «Highlander» – Αναβάλλονται τα γυρίσματα για το 2026

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα του
Χένρι Καβίλ
O Χένρι Καβίλ / Φωτογραφία: AP/ zz / NDZ / STAR MAX / IPx

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση απογοήτευσε τους θαυμαστές του Χένρι Καβίλ, καθώς ο γοητευτικός ηθοποιός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την ταινία «Highlander».

Ο γνωστός ηθοποιός θα ξεκινούσε άμεσα τα γυρίσματα για το remake της θρυλικής ταινίας, ωστόσο ο τραυματισμός του τού απαγορεύει να μπει στο στούντιο. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα του Χένρι Καβίλ, η παραγωγή της ταινίας αναγκάστηκε να αναβάλει τα γυρίσματα για το 2026, σύμφωνα με το Deadline, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το «Highlander» είναι remake της ομώνυμης ταινίας του του 1986, με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφερ Λαμπέρ και Σον Κόνερι.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας υπογράφει ο Τσαντ Σταχέλσκι, ενώ στο πλευρό του 42χρονου Χένρι Καβίλ θα βρεθούν αγαπημένα πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης, όπως ο Ράσελ Κρόου, η Μαρίσα Αμπέλα, η Κάρεν Γκίλαν και πολλοί άλλοι.

Πριν από λίγο καιρό ο Χένρι Καβίλ είχε δηλώσει στο Hollywood Reporter ότι το εν λόγω project είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του το καλοκαίρι.

«Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή. Είναι ένας χαρακτήρας που θα έχει πολλή πλάκα να υποδυθώ και λατρεύω να δουλεύω με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», είχε δηλώσει. 

