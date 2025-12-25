Lifestyle

Ο Χρίστος Κούγιας διασκέδασε με την μητέρα του Εύη Βατίδου στα μπουζούκια

Φωτογραφίες και βίντεο από την χριστουγεννιάτικη εξόρμησή τους
Χρίστος Κούγιας / Εύη Βατίδου
Ο Χρίστος Κούγιας με την Εύη Βατίδου στην χριστουγεννιάτική τους έξοδο

Στον Θοδωρή Φέρρη γιόρτασαν τα Χριστούγεννα ο Χρίστος Κούγιας και η μητέρα του Εύη Βατίδου.

Μαμά και γιος γιόρτασαν και την ονομαστική γιορτή του δεύτερου, υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιστή. Παρέα τους και η Μάιρα αλλά και κοινοί φίλοι τους. Σχετικά στιγμιότυπα ανέβασαν στα social media τόσο η Εύη Βατίδου όσο και ο Χρίστος Κούγιας δείχνοντας πόσο καλά πέρασαν στα μπουζούκια.

Χρίστος Κούγιας / Εύη Βατίδου

 

Σε ένα βίντεο από αυτά η Εύη Βατίδου έγραψε «χρόνια πολλά» τόσο για τα Χριστούγεννα όσο και για τον γιο της.

