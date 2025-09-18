Lifestyle

Ο Χρίστος Κούγιας δημιουργεί αφιερωματικό site στον αείμνηστο πατέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Όσα ανακοίνωσε ο νεαρός δικηγόρος στους διαδικτυακούς του φίλους
Χρήστος Κούγιας
O Χρήστος Κούγιας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία κίνηση για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, Αλέξη Κούγια, αποφάσισε να κάνει ο Χρίστος Κούγιας και ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως έγραψε σε story που ανέβασε το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025), ο Χρίστος Κούγιας ετοιμάζει μία νέα ιστοσελίδα – αφιέρωμα στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια αλλά και στους συνεργάτες του αείμνηστου δικηγόρου.

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα – αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Χρήστος Κούγιας.

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια
Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια

Πρόσφατα, ο γιος του Αλέξη Κούγια είχε δώσει μία αποκαλυπτική συνέντευξη για τον δικηγόρο που «έφυγε» από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο.

«Εννοείται υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Πριν δυο μήνες πληρώσαμε τα δημοτικά μας. Θυμάμαι που ήμουν στο σχολείο και μας έδιναν κάτι φακέλους που μας έδιωχναν από το σχολείο. Δεν πλήρωναν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Άφηνε απλήρωτη τη διατροφή και αυτό άφηνε αντίκτυπο σε εμάς. Ήμουν πολύ μαμάκιας αλλά με τα χρόνια κλονίστηκε η σχέση μας. Δεν είμαστε σε κακή φάση, είμαστε σε πολύ καλύτερη από τότε που έφυγε ο μπαμπάς.

Παλιά ήμασταν πολύ καλύτερα. Δεν φταίει εκείνη, απλά πλήρωσε την επιλογή της για τη κόντρα με τον μπαμπά. Όταν είχε γίνει η γνωστή αυτή “τακουνιά” πήγα σχολείο την επόμενη μέρα και μου είπαν είδαμε τον πατέρα σου με αίματα. Ήμουν 8 χρονών. Άντε να καταλάβω τι μου λένε, μετά από 10 χρόνια έμαθα τι έγινε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Η κατάλληλη να σου μιλήσει για αυτό είναι η μάνα μου», είχε εξομολογηθεί ο Χρίστος Κούγιας.

Lifestyle
