Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε ένα τρυφερό βίντεο στην Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα γενέθλια της

Ευτυχισμένες στιγμές βιώνουν ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τον τραγουδιστή να εύχεται στην αγαπημένη του για τα γενέθλιά της.

Ο Χρήστος Μάστορας με αφορμή τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη ανέβασε στο instagram ένα βίντεο με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αν ήσουν άγγελος» του Βασίλη Καζούλη αφιερωμένο στην αγαπημένη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως μάλιστα αναφέρει το TLIFE η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον τραγουδιστή, καθώς ταξίδεψε μαζί του στη Θεσσαλονίκη όπου οι Melisses είχαν κανονίσει εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 23/8 στη Χαλκιδική.

«Μια μέρα εγώ θα είμαι με τον Μάστορα»

Για την γνωριμία της με τον Χρήστο Μάστορα και την πρώτη στιγμή που τον συνάντησε από κοντά σε μία από τις συναυλίες του είχε μιλήσει στο παρελθόν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Όταν είχα κλείσει τα 18 μου, ο Χρήστος είχε κάνει μια συναυλία στο Αγρίνιο και ήμουν από κάτω. Και μου είχε κάνει μια καρδιά με τα χέρια του και εκεί είπα στην αδελφή μου ότι «μια μέρα εγώ θα είμαι με τον Μάστορα». Η ζωή τον έφερνε συνέχεια μπροστά μου και κάποια στιγμή φτάσαμε στο σήμερα. Μέχρι να είμαστε μαζί, περάσαμε πολλά, δεν τον είδα το 2020 και είμαστε μαζί. Το σύμπαν συνωμοτούσε στο σωστό timing», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.