Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ζουν τον έρωτα τους μπροστά στο ηλιοβασίλεμα

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται να περνάνε μαζί και ευτυχισμένοι τις καλοκαιρινές διακοπές τους και συνεχίζουν να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media μοιράζοντας με τους θαυμαστές τους τις αγαπημένες τους στιγμές.
Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους και μας κάνουν να νοσταλγούμε τα όμορφα ηλιοβασιλέματα των ελληνικών νησιών.
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί στην παραλία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εικόνα που κέρδισε εντυπώσεις.
Σε πρόσφατες δηλώσεις της μάλιστα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη διέψευσε τις φήμες περί γάμου ή χωρισμού.
«Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει ότι παντρεύομαστε. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο, έχουν βγάλει και 50 φορές ότι έχουμε χωρίσει. Νομίζω η τηλεόραση. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μία φορά σε αυτά τα τρία χρόνια. Ούτε μια φορά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται τόσο πολύ με τη σχέση μας», δήλωσε.