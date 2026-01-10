Ο Χρήστος Πολίτης χάριζε χρήματα σε άπορους ηθοποιούς – Η αποκάλυψη του Σπύρου Μπιμπίλα για τη φιλανθρωπική του δράση

Ο Χρήστος Πολίτης άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (05.01.2026), βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μετά τον θάνατό του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε την άγνωστη φιλανθρωπική δράση του Γιάγκου Δράκου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ μίλησε στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα, αναφέροντας ότι ο Χρήστος Πολίτης έδινε τα χρήματα που εισέπραττε από τα πνευματικά δικαιώματα σε άπορους συναδέλφους του. Παράλληλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρέτισε και μέσω του Instagram.

«”Τα χρήματα αυτά θέλω να τα δώσεις σε όποιους συναδέλφους έχουν ανάγκη, Σπύρο. Εμένα, δεν μου χρειάζονται”, μου έλεγε εδώ και χρόνια, όταν του πήγαινα την επιταγή από τα πνευματικά δικαιώματα που εισέπραττε από τον “Διόνυσο”. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός, αλλά και πολύ δοτικός. Μέναμε σε πολύ κοντινή απόσταση και αυτό με εξυπηρετούσε να του πηγαίνω την επιταγή που έβγαζε το σωματείο. Ωστόσο, όσες φορές και αν του ζήτησα να βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία για να την έχω για ενθύμιο, δεν το επιθυμούσε», δήλωσε για τον Χρήστο Πολίτη ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σχετική ανάρτηση για την άγνωστη φιλανθρωπική δράση του ηθοποιού έκανε και στο Instagram, μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του θανάτου του Χρήστου Πολίτη.

Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρά της ΥΕΝΕΔ “Τυχεροί και άτυχοι” (απ’ όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε από την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη. Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος.

View this post on Instagram A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σ’ ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη την διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορονοϊού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι η κηδεία του πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.