Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε ένα υγιές αγοράκι

Ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του Κατερίνα Γκιουζέλη πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι τη Δευτέρα (02.03.2026) απέκτησε ένα υγιές αγοράκι, που ήρθε για να μεγαλώσει την οικογένεια και να προσφέρει στον Χρήστο Χολίδη και την εκλεκτή της καρδιάς του πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το ιδιωτικό μαιευτήριο ΡΕΑ, στο οποίο γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη.

Μάλιστα, η σύζυγός του γνωστού τραγουδιστή έχει πάρει εξιτήριο από την κλινική και όλοι μαζί επέστρεψαν με χαρά στο σπίτι τους.

«Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Κλινική ΡΕΑ.

Οι ευτυχείς γονείς εξήλθαν από την κλινική ΡΕΑ, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες στον θεράποντα γιατρό Μαζαράκο Ιωάννη και στη μαία τους, για την αμέριστη υποστήριξη.

Ευχόμαστε ολόψυχα να σας ζήσει!», έγραφε η ανάρτηση που έκανε στο Instagram το ΡΕΑ.

Σημειώνεται ότι η εγκυμοσύνη της Κατερίνας Γκιουζέλη είχε κρατηθεί μυστική από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025.

«Είχα πολύ καιρό να βγω και λέω σήμερα θα τα δώσω όλα. Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους… Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ. Δόξα τω Θεώ, εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας», είχε εξομολογηθεί ο Χρήστος Χολίδης για τον γάμο του και την επιθυμία του να γίνει πατέρας.