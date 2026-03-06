Lifestyle

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε ένα υγιές αγοράκι

Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της συζύγου του γνωστού τραγουδιστή
Χρήστος Χολίδης, Κατερίνα Γκιουζέλη
O Χρήστος Χολίδης και ο Κατερίνα Γκιουζέλη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του Κατερίνα Γκιουζέλη πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά. 

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι τη Δευτέρα (02.03.2026) απέκτησε ένα υγιές αγοράκι, που ήρθε για να μεγαλώσει την οικογένεια και να προσφέρει στον Χρήστο Χολίδη και την εκλεκτή της καρδιάς του πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το ιδιωτικό μαιευτήριο ΡΕΑ, στο οποίο γέννησε η Κατερίνα Γκιουζέλη. 

Μάλιστα, η σύζυγός του γνωστού τραγουδιστή έχει πάρει εξιτήριο από την κλινική και όλοι μαζί επέστρεψαν με χαρά στο σπίτι τους. 

«Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Κλινική ΡΕΑ.

Οι ευτυχείς γονείς εξήλθαν από την κλινική ΡΕΑ, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες στον θεράποντα γιατρό Μαζαράκο Ιωάννη και στη μαία τους, για την αμέριστη υποστήριξη.

Ευχόμαστε ολόψυχα να σας ζήσει!», έγραφε η ανάρτηση που έκανε στο Instagram το ΡΕΑ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Κλινική ΡΕΑ (@rea_maternity)

Σημειώνεται ότι η εγκυμοσύνη της Κατερίνας Γκιουζέλη είχε κρατηθεί μυστική από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025.

«Είχα πολύ καιρό να βγω και λέω σήμερα θα τα δώσω όλα. Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους… Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ. Δόξα τω Θεώ, εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας», είχε εξομολογηθεί ο Χρήστος Χολίδης για τον γάμο του και την επιθυμία του να γίνει πατέρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
156
73
56
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Σαμπάνης: «Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Μαζωνάκη, δεν ξέρω αν θα του δώσω τραγούδια μου στις νέες του δουλειές»
«Αυτά που λένε και γίνονται αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω, γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί εντελώς», απάντησε ο Γιώργος Σαμπάνης
Γιώργος Μαζωνάκης-Γιώργος Σαμπάνης
Βίκυ Μαραγκάκη: «Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πολύ επιθετικής μορφής, έχω μία μικρή ενοχή»
«Οι γιατροί μας έλεγαν μέχρι το τέλος ότι “για την ψυχολογία του είναι καλό να νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ότι θα βγει όπου να ‘ναι”, και έτσι κάναμε», παραδέχτηκε η ηθοποιός
Βίκυ Μαραγκάκη
Newsit logo
Newsit logo