Ο Zaf κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό music video του τραγουδιού «Αστείο»

Ο Zaf δίνει εικόνα στο τραγούδι «Αστείο» και εντυπωσιάζει μέσα από ένα music video με κινηματογραφική ένταση και fashion εικόνες.



Το τραγούδι «Αστείο» οπτικοποιείται μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής video όπως μας έχει συνηθίσει ο Zaf, φέρνοντας στις οθόνες μας μία τολμηρή εικαστική ταυτότητα. Το music video είναι γεμάτο «φρεσκάδα», rural ομορφιά, σουρεαλιστικά στοιχεία και fashion-forward εικόνες που το κάνουν να ξεχωρίζει.



Το «Αστείο», που κυκλοφορεί από την Panik Records, δίνει συνέχεια στα πολυεπιτυχημένα δισκογραφικά βήματα του Zaf κι αποτέλεσε το τραγούδι με το οποίο ο υπερταλαντούχος νεαρός καλλιτέχνης διεκδίκησε το χρίσμα της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, αποσπώντας για ακόμα μία φορά αποθεωτικά σχόλια για τη μουσική του και τη σκηνική του παρουσία.

Το «Αστείο», που συνδυάζει στοιχεία από την ελληνική και τη διεθνή pop καθώς και ανατολίτικες ethnic επιρροές, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, ενώ βρίσκεται σταθερά σε υψηλές θέσεις του IFPI Digital Singles Chart και του Spotify Top50, κι έχει γίνει viral στο TikTok μετρώντας ήδη πάνω από 3.000 video creations.